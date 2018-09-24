Дмитрий Губерниев - Сергею Шубенкову: Ты второй после Путина

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-24T09:54:08+03:00

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Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев стал одной из главных звезд прошедшего в Барнауле «Кубка чемпионов» по гребле и именно он первым назвал имена победителей турнира.

На протяжении двух дней, как признался сам Губерниев, он получал эстетическое удовольствие от нахождения на Алтае. Он и сам когда-то по молодости занимался греблей, правда академической, но «малые весла» он тоже уважает, поэтому с радостью согласился приехать. Тем более, что на его родном «Матч ТВ» греблю практически не показывают. Увидев, с какой любовью болельщики в Барнауле принимают «Кубок чемпионов», он был приятно удивлен.

- Знаете, все хотят, чтобы их хоккейные команды прошли в КХЛ, а футбольные - в премьер-лигу, но мне кажется, что Алтай имеет все шансы стать центром гребли в России. У вас столько болельщиков этого вида спорта! Это просто фантастика! Барнаул, нас сегодня на гребном канале было почти восемь тысяч человек! Это просто невероятно. На гребле! Редкий хоккейный матч может похвастаться подобным числом зрителей. Я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо. Спасибо нашим спортсменам. Это наши иконы, это по-настоящему легенды мировой гребли. Знаете, когда футбол, хоккей или биатлон – это все понятно, но когда гребля на байдарках и каноэ собирает такое количество людей – значит вы по-настоящему спортивная держава, - сказал Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев встал на колени перед Биргит Фишер - 8-кратной Олимпийской чемпионкойФото: Анна СЕМИНА

Также он был рад большому количеству знакомых лиц, своих друзей, которых он смог встретить – тут и любимчик барнаульской публики каноист Андрей Крайтор, и легкоатлет Сергей Шубенков. Последнему досталась отдельная порция народной любви. Дмитрий, пользуясь привилегиями ведущего, вытащил спортсмена на сцену.

- Каждый уважающий себя поклонник гребли, биатлона, хоккея, футбола прекрасно знает, что самый крутой парень в Алтайском крае и России, наш герой – легкоатлет, чемпион мира Сергей Шубенков. Невероятный парень, молодец, что пришел. Это по-настоящему живая легенда. Он скромно сказал: «Чего меня представлять? Меня и так все знают!» Нет предела совершенству! Ты практически первый после Путина, - сказал Губерниев, представляя публике Сергея Шубенкова.

Кстати, как признался сам легкоатлет, в гребле он ничего не понимает, а на канале просто получает удовольствие от зрелища.

- Это очень красивый вид спорта. Приятно на него смотреть, - сказал Шубенков.

- Кстати, буквально накануне РУСАДА восстановили в правах, и мы верим, что этот парень наконец-то под российским флагом отправится на соревнования, а не как, прости Господи, нейтрал. А с другой стороны мы прекрасно знаем, что у Маши Ласицкене и у Сережи Шубенкова Россия и наш флаг в сердце. Это наши герои спорта! – напоследок прокричал комментатор.

Болельщики создали атмосферу

«Кубок чемпионов-2018» по гребле действительно для тысяч барнаульцев стал настоящей отдушиной среди серых сентябрьских дней. Каким-то чудом повезло и с погодой, ведь если бы не солнце и тепло, врядли горожане поехали бы за город целыми семьями. А тут такой чудесный повод! Тем более, что среди болельщиков разыгрывали шикарный приз – новенький автомобиль.

Вот и участники соревнований признались, что было очень приятно выступать при публике, которая поддерживала и во время гонок, и во время перерывов.

- В Барнауле удивительная атмосфера, на соревнования пришло много детей, они поддерживают спортсменов. Было здорово работать в такой атмосфере, - призналась байдарочница из Новой Зеландии Кейтлин Райан.

Байдарочница из Новой Зеландии Кейтлин РайанФото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, именно она стала победительницей в гонке на 350 метров среди женщин. А вот у мужчин первым к финишу пришел француз Максим Бомон. Призер Олимпийских игр признался, что эта дистанция была для него новой, но интересной.

- Промежуток между полуфинальным заездом и финалом был небольшим, поэтому в борьбе за медаль было немного сложно, но я отдал все силы. 350 метров - необычная дистанция. Было интересно, - сказал он.

Награждение победителейФото: Анна СЕМИНА

У каноистов победу праздновали Мартин Фукса из Чехии и канадка Лоуренс Винсент-Лапойнт.

Все победители и призеры получили в качестве наград медали из алтайской яшмы со вставками из серебра, а обладатели первых мест - специальные памятные подарки из такого же материала.

Закрытие соревнованийФото: Анна СЕМИНА

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