Миллионер устроился водителем за 10 тысяч рублей, чтобы не платить алименты

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-13T09:28:29+03:00

В собственности у барнаульского бизнесмена - дорогая иномарка, несколько земельных участков, домов и квартир, четыре компании, которые приносят около миллиона рублей дохода в месяц. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Барнаульский миллионер устроился водителем в собственную компанию с крошечной зарплатой, чтобы не платить алименты бывшей жене.

- Я обращалась к судебным приставам, но Сергей (имя изменено) показал им документ, что он получает 10 тыс. рублей и они ничего не смогли сделать, - рассказывает бывшая жена Марина Семенова (имя изменено по просьбе собеседницы).

Это притом, что в собственности у барнаульского бизнесмена - дорогая иномарка, несколько земельных участков, домов и квартир, четыре компании, которые приносят около миллиона рублей дохода в месяц при хорошем раскладе.

Разошлись сразу после рождения дочки

Марина и Сергей познакомились в 2006 году. Ей было 18, ему – на 14 лет больше. Сергей красиво ухаживал, водил по ресторанам, возил на море. Даже сделал предложение! Правда, с оговоркой, что никакого гражданского брака, только венчание. Но в церкви без официального брака обвенчать их отказались.

- Я не возражала, мне штамп в паспорте был неважен. Мы даже хотели заграницу уехать и там обвенчаться, но так ничего и не вышло, - вспоминает Марина.

Кстати, по словам Марины, Сергей никогда не был сильно верующим – в церковь почти не ходил. Возможно, желание венчаться было вызвано опасением за свое имущество, которое в случае развода пришлось бы делить.

Но имущества как такового тогда не было – Сергей владел магазином сантехники, типографией. Деньги приходили и уходили.

- Я даже никогда у него и денег не просила. Если, что-то нужно было купить, давала список и все. Бывало, у нас даже на хлеб денег не было, - вспоминает Марина.

Вскоре девушка забеременела, а через месяц после рождения дочки они разошлись. Парень оказался вспыльчивым, мог пустить в ход кулаки. После очередного скандала девушка собрала ребенка и уехала к маме.

- Я тогда хотела совсем переехать к маме, но он отговаривал, просил остаться. Пообещал помогать с жильем и деньгами. Какое-то время так и было. До тех пор, пока в его жизни не появилась новая женщина. Он начал реже приезжать, навещать дочь, - вспоминает девушка.

«Что бы ни случилось, квартира – ваша!»

Все это время Марина зарабатывала ремонтом помещений. Потом устроилась в магазин сантехники, который принадлежал Сергею. Мужчина помогал деньгами – давал в месяц около 10 тыс. рублей – иногда больше или меньше. Это притом, что по словам бывшей супруги, доход составлял около миллиона рублей в месяц.

- С ребенком я ему никогда не запрещала видеться. Конечно, был период, когда он женщин часто менял. Тогда я не отпускала дочку – зачем, чтобы она это видела? Был случай, малышке было еще три-четыре месяца, он ее просил забрать к себе домой, наверное, хотел показать своей новой мадам. Естественно я ему отказала. Когда такое происходило, он мог психануть и «пропасть» на неопределенное время. Потом он с одной женщиной определился, и больше таких проблем у нас не возникало – я спокойно отпускала дочку к нему, - рассказала Марина.

Прошло несколько лет, ребенок рос, и перед самой школой Сергей купил квартиру, чтобы Марина и Маша (имя изменено) перестали мыкаться по съемным комнатам.

- Она была записана на нем, он прописал нас с дочкой и заверил: «Что бы ни случилось – квартира ваша!», - говорит женщина.

Но через некоторое время Сергей серьезно заболел, причем мог заразить окружающих.

- Конечно, я ограничила его общение с ребенком. Буквально через несколько дней я приехала после работы, смотрю, глазок выбит, замки испорчены. Я сразу поняла, что это он. Вызвали полицию, он им сказал, что не хочет, чтобы я там жила. Пришлось срочно переезжать в съемную квартиру, - поделилась Марина.

После этого всякая помощь от мужчины прекратилась.

- Ну, вот человек он такой. Бзик зашел – не помогает, отойдет – сразу участие в жизни дочери принимает. Но нужна ведь какая-то стабильность. Ребенка в школу надо собирать. Одной это тяжело сделать. Я никогда не претендовала на его имущество, но ведь дочь у нас общая, - вспоминает Марина.

Как бизнесмену удалось обхитрить приставов

Мужчина отказывался по-хорошему платить алименты. Он являлся учредителем четырех компаний, а потому официальной зарплаты не имел. Но чтобы приставы не могли арестовать его имущество или счета в банке, мужчина устроился водителем в свою же компанию и назначил себе минимальную зарплату – 10 тысяч рублей. По закону, с него могли высчитывать только от 25 до 50 процентов. Сумма в итоге получалась смешная.

Приставы разводили руками, мол, есть документ, что его доход составляет 10 тыс. рублей. С них и высчитываются алименты.

- У нас половина должников либо скрывают доход, либо работают неофициально. Представьте, у одного судебного пристава может быть порядка 500 таких алиментщиков, поэтому нашему брату этого точно не надо – искать реальный доход должника, писать запросы в налоговую. Есть официальный доход – пожалуйста, удержать с него установленную сумму не проблема. В таких случаях можно посоветовать обращаться в прокуратуру – они проводят реальные проверки, - рассказал бывший судебный пристав Владимир К. (фамилию он просил не называть).

Действительно, только после вмешательства прокуратуры Ленинского района бизнесмена обязали выплачивать ребенку фиксированную сумму – 9 576 рублей в месяц. Основой для такого решение стал тот факт, что у мужчины в собственности были дома, квартиры, земля, дорогая машина - и явно, что он их приобретал не на зарплату в 10 тыс рублей…

- Суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика алиментов в твердой денежной сумме в размере одного прожиточного минимума для детей, - рассказала помощник прокурора Ленинского района Ольга Ананина.

Сейчас мужчина распродал имущество в Барнауле и переехал жить с новой семьей на юг. Марина говорит, что в настоящее время снова светлая полоса в его настроении – даже не пришлось нести решение суда приставам, он помогает по мере возможности. Надолго ли его хватит в этот раз – неизвестно.

Комментарий специалиста

Юрий Кочергин, барнаульский юрист:

- Действительно, алиментщики часто скрывают свои доходы. И сделать с этим, к сожалению, ничего нельзя. Если дело дойдет до суда, то судья будет в первую очередь ориентироваться на официальные документы – например, трудовой договор. Опровергнуть его будет очень сложно. Как показывает опыт, даже обращение в прокуратуру редко помогает взыскать алименты – они могут сделать запросы в организацию, где трудоустроен должник. Но, если там нет нарушений, вряд ли это поможет взыскать долги. Реальный выход из ситуации – это обратиться в суд и доказать, что расходы на ребенка составляют, например, 20 тыс. рублей в месяц – принести чеки из садика, кружков, подтвердить траты на одежду, лекарства и проч. Тогда суд может обязать выплачивать родителя фиксированную сумму на ребенка.