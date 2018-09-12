Пришел с соплями и кашлем – иди домой: в школу не будут пускать простуженных детей

СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-12T12:03:32+03:00

Теперь, если ребенок придет в школу или в садик с респираторными признаками, его отправят домой Фото: Олег УКЛАДОВ

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Алтайский край поддержал федеральную инициативу по введению «утренних фильтров» в образовательных учреждениях. Теперь, если ребенок придет в школу или в садик с респираторными признаками, его отправят домой. В следующий раз он будет обязан предоставить справку о своем здоровье.

Для детских садов региона эта практика далеко не нова – здесь воспитатели итак наблюдают за детьми, а вот в школах утро будет начинаться с обхода. Региональный Роспотребнадзор рекомендовал выделить для него сотрудника учебного заведения и медика. В течение двух первых уроков они будут проходить по классам и наблюдать за учениками. Если у детей обнаружатся признаки простуды (насморк, кашель, температура), их вначале изолируют в медицинский кабинет, затем позвонят родителям и сообщат о проблеме. После этого ребенок обязан обратиться в поликлинику и пройти лечение, поскольку без медицинской справки о здоровье его больше не пустят в школу.

- Эта мера позволит относиться родителям к здоровью своих детей более дисциплинированно, ведь не секрет, что многие не хотят или затрудняются взять больничный и отправляют нездоровых детей в школу или садик. От него в итоге заражается другие дети. Теперь родители будут знать, что больной ребенок «не пройдет фильтр», - сказала Ольга Егорова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территорий регионального Роспотребнадзора.

Предполагается, что процедура «утренних фильтров» будет действовать в течение всего учебного года. Во многих школах она уже работает с сентября. На местах учебные заведения сами решают, кто и сколько человек будут осматривать детей. Присутствие медика при этом обязательно.

А в это время…

В крае идет прививочная компания против гриппа

По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в регион поступило уже около 45 % вакцин. Остальные должны прийти до окончания прививочной кампании, т.е. до конца октября. Прежде всего рекомендуется привиться от гриппа так называемой «группе риска»: учащимся, людям, которые работают в публичных местах, беременным, пожилым людям старше 60 лет. Ставить прививки разрешается и детям – с 6 месяцев, т.к для малышей разрабатываются специальные вакцины.

По словам Ольги Егоровой, в последние годы в крае регистрируют около 100-140 случаев заражения гриппом. И в основном это люди, которые отказались от прививки.

Также специалист назвала «мифом» расхожее мнение о том, что угадать штамм гриппа невозможно, а потому прививаться от него бесполезно.

- Мы находимся в Северном полушарии, и когда у нас лето, в Южном полушарии – зима. То есть пока у нас эпидемиологическая ситуация спокойная, там люди болеют, а новые вирусы изучают ученые. Затем на основании этих исследований изготавливают вакцины. Предугадать, какой именно грипп будет у нас зимой достаточно просто. Вакцины, которые поступают к нам, созданы не наугад, а против конкретных штаммов, которые будут распространяться в этом сезоне. А вот ставить прошлогодние вакцины – бесполезно, их необходимо менять каждый год, - объяснила Ольга Егорова.