2018-09-10T11:33:11+03:00
Политика

Пометки на полях и карандаш в кабинке: какие нарушения были время выборов на Алтае

За ходом голосования следили почти 1800 наблюдателей
Дарья САВЕНКО
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За ходом голосования следили почти 1800 наблюдателейЗа ходом голосования следили почти 1800 наблюдателейФото: Олег УКЛАДОВ
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Два незначительных недоразумения произошли во время выборов губернатора Алтайского края 9 сентября. Об этом заявил председатель общественной палаты региона Лев Коршунов.

Нарушения

По словам Льва Александровича, выборы губернатора Алтайского края прошли в штатном режиме, нарушений практически не было.

Выборы губернатора Алтайского края прошли в штатном режиме Фото: Дарья САВЕНКО

Выборы губернатора Алтайского края прошли в штатном режимеФото: Дарья САВЕНКО

– Так, на одном избирательном участке в кабинке, где избиратель делал свой выбор, оказались карандаши, которых там быть не должно. На другом участке один из избирателей увидел, что в журнале, где заполняют данные голосующих, карандашом на полях написана бука «у». Немедленно поднялась тревога. Оказалось, что секретарь избирательной комиссии написала букву напротив фамилии человека с ограниченными возможностями здоровья, которому необходимо было принести урну. То есть, поставила она эту букву для себя, - пояснил Коршунов.

Наблюдатели

Во время выборов на избирательных участках работали почти 1800 наблюдателей. Большинство из них (96%) – представители общественной палаты Алтайского края. Остальных выдвинули кандидаты в губернаторы и политические партии. Например, от Виктора Томенко за процедурой голосования следили 12 человек, а от Андрея Крылова – 68.

- Алгоритм работы наблюдателей на этих выборах был заложен еще во время избрания президента России в марте 2018 года. На каждом избирательном участке были наблюдатели и находились они там до самого конца избирательной компании, - сказал спикер.

Коршунов отметил, что наблюдателям необходимо оплачивать работу в день выборов, а также увеличить их численность до 2200 человек, чтобы они смогли подменять друг друга в случае необходимости. Также не исключено, что также в будущем у наблюдателей появится специальная форма.

- Сейчас мы анализируем эту выборную кампанию и вскоре начнем готовиться уже к следующим выборам, - подчеркнул председатель.

Цифра

Выборы губернатора Алтайского края проходили на 1797 участках.

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