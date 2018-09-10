Результаты выборов губернатора Алтайского края 2018: Томенко победил с отрывом в 37% голосов

СЕГОДНЯ 08:10 2018-09-10T08:35:48+03:00

За Виктора Томенко проголосовали 366 тысяч 277 человек

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Алтайский избирком озвучил предварительные итоги выборов губернатора. Наибольшее количество голосов набрал Виктор Томенко. Он победил с отрывом в 37% голосов от своего ближайшего конкурента. За Томенко проголосовали 366 тыс 277 человек – а это 53,61% избирателей. В целом явка на выборах губернатора Алтайского края 2018 составила 37,29%.

Как проголосовали жители Алтайского края

За Виктора Томенко — 53,61% (366 277 избирателей),

За Владимира Семёнова — 16,2% (110 694),

За Людмилу Суслову — 14,14% (96 617),

За Андрея Крылова - 13,46% (91 967).

Явка составила 37,29%.

Где на Алтае голосовали больше всего

По итогам выборов наибольшую явку показали:

- Алейский район — 70,68%,

- Родинский район — 63,89%

- Заринский район — 62,59%.

Явка избирателей по Барнаулу

Железнодорожный район – 33,77%.

Индустриальный район – 31,44%.

Ленинский район – 31,83%.

Октябрьский район – 37,21%.

Центральный район – 33,01%.

Кстати

На прошлых выборах главы региона явка избирателей составила 34,38%. Лидер предвыборной гонки Александр Карлин тогда набрал 72,97% голосов.

Важно!

Губернатор избирается на срок 5 лет. Один и тот же человек может занимать данный пост не более двух сроков подряд.