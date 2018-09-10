Результаты выборов губернатора Алтайского края 2018: Томенко победил с отрывом в 37% голосов
Алтайский избирком озвучил предварительные итоги выборов губернатора. Наибольшее количество голосов набрал Виктор Томенко. Он победил с отрывом в 37% голосов от своего ближайшего конкурента. За Томенко проголосовали 366 тыс 277 человек – а это 53,61% избирателей. В целом явка на выборах губернатора Алтайского края 2018 составила 37,29%.
Как проголосовали жители Алтайского края
За Виктора Томенко — 53,61% (366 277 избирателей),
За Владимира Семёнова — 16,2% (110 694),
За Людмилу Суслову — 14,14% (96 617),
За Андрея Крылова - 13,46% (91 967).
Явка составила 37,29%.
Где на Алтае голосовали больше всего
По итогам выборов наибольшую явку показали:
- Алейский район — 70,68%,
- Родинский район — 63,89%
- Заринский район — 62,59%.
Явка избирателей по Барнаулу
Железнодорожный район – 33,77%.
Индустриальный район – 31,44%.
Ленинский район – 31,83%.
Октябрьский район – 37,21%.
Центральный район – 33,01%.
Кстати
На прошлых выборах главы региона явка избирателей составила 34,38%. Лидер предвыборной гонки Александр Карлин тогда набрал 72,97% голосов.
Важно!
Губернатор избирается на срок 5 лет. Один и тот же человек может занимать данный пост не более двух сроков подряд.