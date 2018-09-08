Собака спасла хозяйку из-под колес большегруза: кого признают виновным в аварии?

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-07T14:15:14+03:00

Изменить размер текста: A A

«Друг бесценный. Собака спасла жизнь хозяйке» - видео с камеры наблюдения Бийска активно обсуждают на различных форумах.

В Бийске на пешеходном переходе женщина чуть не угодила под колёса большегруза. Её спасло то, что питомец в последний момент потянул хозяйку в обратную сторону. На видео видно, как бийчанка доходит до середины дороги, четвероногий друг пытается тормозить ее, и тут огромный КамАЗ, огибая женщину, выворачивает на встречку и заваливается задом на красную «Ладу», не успевшую свернуть от опасности. После этого женщина переходит дорогу, оглядывается, у нее подкашиваются ноги - собака и тут пытается ее успокоить.

- Это ДТП было официально зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

Согласно сводке все случилось 19 августа в 16.00 в Бийске в районе улицы Горького, 69. Водитель КамАЗа с прицепом, двигаясь от переулка Малетина в направлении Ключевского, не выбрал безопасную скорость движения и допустил падение груза на Ладу Гранту. В результате водителю Лады причинен материальный ущерб.

В обсуждении видео на различных форумах развернулись бурные дискуссии по поводу вины пешехода. Многие обвиняют «даму с собачкой» в создании аварийной ситуации.

Мы попросили прокомментировал ситуацию барнальульского автоюриста Виталия Шлякова:

- Со стороны пешехода ничего не нарушено. Женщина шла по пешеходному переходу, который явно виден. Причем пешеход не обязан оценивать скорость движения автомобилей перед пешеходным переходом. А вот со стороны водителя КамАЗа здесь явное нарушение – он не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Чтобы уйти от столкновения водитель большегруза, насколько я вижу по видео, выехал на встречную полосу движения. Водитель не должен забывать, что автомобиль - это объект повышенной опасности, движение по автомобильным дорогам должно осуществляться с такой скоростью, которая позволит остановить транспортное средство в случае необходимости, - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, может все-таки лучше пропускать эти КАМАЗы пешеходам, не рисковать, собеседник ответил так:

- Здесь каждый сам решает. Понятно, что самое дорогое у человека - это жизнь. Ситуации субъективные здесь могли быть разные - неисправность тормозов, перегруженность, не заметил и т.д. Но объективно имеем то, что имеем. Слава Богу, что все живы здоровы. Водителю Лады должна выплатить ущерб страховая компания. А собака – молодец! Думаю, что она более чувствительна к звукам - предполагаю, что были нажаты тормоза, раздался какой-то скрип при резком повороте и собака быстрее среагировала на ситуацию, чем человек.

Комментарий специалиста

- У собак, действительно, лучше, чем у человека развит инстинкт самосохранения. Они более чуткие, у них обостренный слух, - комментирует Сергей Пупков, инструктор-преподаватель школы спортивной дрессировки собак «Охраняй!». – В данном случае собака, почувствовав опасность, дернула и задержала хозяйку, благодаря чему она спаслась. Не зря собак используют в охране. У них особая чуткость. У меня на памяти есть случаи, когда умные натренированные собаки спасали хозяевам жизнь. Так, американский стаффаширдский терьер однажды спасла свою хозяйку от насильников. Та пошла в магазин и привязала ее рядом, на улице. Когда девушка вышла, компания пьяных подростков схватила ее и стали тащить в автомобиль. Хотели увезти ее в лес и изнасиловать. А пес был привязанный, так у него хватило интеллекта, увидев, что хозяйка в опасности, вырваться из ошейника (причем он не вперед рвался, а хватило ума назад из ошейника голову вырвать), попятился, вырвался и спас ее. После она мне звонила, плакала, благодарила за такую собаку.