2018-09-07T14:15:14+03:00
Общество

Собака спасла хозяйку из-под колес большегруза: кого признают виновным в аварии?

В соцсетях разгорелся спор о том, что женщина, переходящая пешеходный переход, виновата в опрокидывании КамАЗа [видео]
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Фото: кадр видеоФото: кадр видео
Изменить размер текста:

«Друг бесценный. Собака спасла жизнь хозяйке» - видео с камеры наблюдения Бийска активно обсуждают на различных форумах.

В Бийске на пешеходном переходе женщина чуть не угодила под колёса большегруза. Её спасло то, что питомец в последний момент потянул хозяйку в обратную сторону. На видео видно, как бийчанка доходит до середины дороги, четвероногий друг пытается тормозить ее, и тут огромный КамАЗ, огибая женщину, выворачивает на встречку и заваливается задом на красную «Ладу», не успевшую свернуть от опасности. После этого женщина переходит дорогу, оглядывается, у нее подкашиваются ноги - собака и тут пытается ее успокоить.

- Это ДТП было официально зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

Согласно сводке все случилось 19 августа в 16.00 в Бийске в районе улицы Горького, 69. Водитель КамАЗа с прицепом, двигаясь от переулка Малетина в направлении Ключевского, не выбрал безопасную скорость движения и допустил падение груза на Ладу Гранту. В результате водителю Лады причинен материальный ущерб.

В обсуждении видео на различных форумах развернулись бурные дискуссии по поводу вины пешехода. Многие обвиняют «даму с собачкой» в создании аварийной ситуации.

Мы попросили прокомментировал ситуацию барнальульского автоюриста Виталия Шлякова:

- Со стороны пешехода ничего не нарушено. Женщина шла по пешеходному переходу, который явно виден. Причем пешеход не обязан оценивать скорость движения автомобилей перед пешеходным переходом. А вот со стороны водителя КамАЗа здесь явное нарушение – он не пропустил пешехода на пешеходном переходе. Чтобы уйти от столкновения водитель большегруза, насколько я вижу по видео, выехал на встречную полосу движения. Водитель не должен забывать, что автомобиль - это объект повышенной опасности, движение по автомобильным дорогам должно осуществляться с такой скоростью, которая позволит остановить транспортное средство в случае необходимости, - подчеркнул эксперт.

На вопрос о том, может все-таки лучше пропускать эти КАМАЗы пешеходам, не рисковать, собеседник ответил так:

- Здесь каждый сам решает. Понятно, что самое дорогое у человека - это жизнь. Ситуации субъективные здесь могли быть разные - неисправность тормозов, перегруженность, не заметил и т.д. Но объективно имеем то, что имеем. Слава Богу, что все живы здоровы. Водителю Лады должна выплатить ущерб страховая компания. А собака – молодец! Думаю, что она более чувствительна к звукам - предполагаю, что были нажаты тормоза, раздался какой-то скрип при резком повороте и собака быстрее среагировала на ситуацию, чем человек.

Комментарий специалиста

- У собак, действительно, лучше, чем у человека развит инстинкт самосохранения. Они более чуткие, у них обостренный слух, - комментирует Сергей Пупков, инструктор-преподаватель школы спортивной дрессировки собак «Охраняй!». – В данном случае собака, почувствовав опасность, дернула и задержала хозяйку, благодаря чему она спаслась. Не зря собак используют в охране. У них особая чуткость. У меня на памяти есть случаи, когда умные натренированные собаки спасали хозяевам жизнь. Так, американский стаффаширдский терьер однажды спасла свою хозяйку от насильников. Та пошла в магазин и привязала ее рядом, на улице. Когда девушка вышла, компания пьяных подростков схватила ее и стали тащить в автомобиль. Хотели увезти ее в лес и изнасиловать. А пес был привязанный, так у него хватило интеллекта, увидев, что хозяйка в опасности, вырваться из ошейника (причем он не вперед рвался, а хватило ума назад из ошейника голову вырвать), попятился, вырвался и спас ее. После она мне звонила, плакала, благодарила за такую собаку.

Друг бесценный в Бийске собака спасла хозяйке жизнь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
К чему снится море
Море, солнце, пальмы и зыбучий песок. Так выглядит счастье, ведь большинство из нас увлеченно занято тем, что работает 11 месяцев в году для того, чтобы месяц провести на юге, наслаждаясь ничегонеделанием. И все же, к чему снится море? Разбираемся по самы
Новости 24
Огромная змея выползла к людям в Барнауле
Барнаульцу пригрозили забетонировать автомобиль за хамскую парковку
Бийский детсад заплатил 60 тыс. рублей за переломанные пальцы ребенка
На Алтая осудили «чоповца» за похищение предпринимателя
Барнаульцы о водителе 41 маршрутки: таких ждет место в раю
Портфели, наполненные заботой и знаниями, получили первоклассники региона
Студентам, ординаторам и аспирантам Алтайского медуниверситета увеличили стипендию
Пьяный барнаулец спалил два автобуса
Спектакль окончен: Директор театра украла 1 млн рублей
Настоящее море образовалось в центре Барнаула
Расписание садоводческого маршрута сократили в Барнауле
Около 90 фальшивых купюр выявлено в Алтайском крае в текущем году
«Бобры»-пенсионеры выиграли спартакиаду Первомайского района
Огромную «зачетку» испекли в Барнауле
Пассажир умер прямо в автобусе