2018-09-07T10:44:03+03:00
Общество

Пожары, болезни и гибель всего живого предрекло Алтаю Минприроды

Устрашающие данные содержатся в проекте ежегодного доклада ведомства
Анна АДАМАЙТЕС
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Минприроды предрек в Алтайском крае засухи и нарастающую экстремальность климата: шквалы, смерчи, грозы.Минприроды предрек в Алтайском крае засухи и нарастающую экстремальность климата: шквалы, смерчи, грозы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Минприроды РФ дало устрашающие прогнозы о том, что ждет человечество после глобального изменения климата. Есть в нем печальные прогнозы и по Алтайскому краю Выдержки из проекта ежегодного доклада министерства «Об охране окружающей среды» опубликовал "Коммерсантъ".

Вместо Алтая – пустыня

Минприроды предрек в Алтайском крае засухи и нарастающую экстремальность климата (шквалы, смерчи, грозы и пр.). В результате сельское хозяйство в регионе дестабилизируется. Урожай будет частично, а иногда и полностью, уничтожаться. Качество сохранившейся сельскохозяйственной продукции ухудшится.

Из-за потепления и засух в регионе начнутся пожары, которые уничтожат леса, лишат почву растительных покровов. В результате высохнут реки и озера, а экономике и населению грозит нехватка воды. Но и это еще не все. В огне исчезнут материальные ценности, погибнут животные и растения. Выжившие млекопитающие и птицы станут покидать территорию Алтая. Жизнь и здоровье людей – тоже под угрозой, как из-за самого огня, так и из-за его последствий. В частности, из-за загрязнения атмосферы.

- Крупные лесные пожары сопровождаются значительными эмиссиями СО2 в атмосферу, - написано в докладе.

Из-за потепления и засух в регионе начнутся пожары. Жизнь и здоровье людей – под угрозой, как из-за самого огня, так и из-за его последствий Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за потепления и засух в регионе начнутся пожары. Жизнь и здоровье людей – под угрозой, как из-за самого огня, так и из-за его последствийФото: Олег УКЛАДОВ

Разруха и болезни

В целом по Сибири из-за изменившегося климата министерство прогнозирует быстрое устаревание зданий, дорог, мостов и прочих строений, а также частые аварии на линиях электропередач, трубопроводах, инженерных сооружениях добывающих отраслей промышленности. Из-за участившихся аварий на заводах и в специализированных местах длительного хранения и захоронения химических и радиоактивных веществ ухудшатся экология и экономика округа.

Не обойдут нас стороной и болезни. Особую опасность будут представлять заболевания, которые передаются клещами. Среди них: крымская геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит, иксодовый клещевой бореллиоз, клещевой сыпной тиф.

Между тем, когда именно нас настигнут глобальное потепление и его последствия, министерство не сообщает.

Кстати

В докладе отмечается, что глобальное потепление происходит в России быстрее, чем в других странах, а 2017 год был одним из самых жарких (данные фиксировали с 1936 года). Минприроды РФ со ссылкой на МЧС также сообщило, что количество погибших из-за чрезвычайных ситуаций в России в прошлом году увеличилось в 11 раз.

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