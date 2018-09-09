Предварительные итоги голосования на выборах губернатора Алтайского края 2018

СЕГОДНЯ 20:55 2018-09-09T20:57:56+03:00

После подсчета больше 90 процентов бюллетеней лидирует Виктор Томенко

В Алтайском крае 9 сентября завершились выборы губернатора Алтайского края. После подсчета больше 90 процентов бюллетеней стали известны предварительные итоги прошедшего голосования.

По итогу обработки, лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко («Единая Россия»). За него проголосовали больше половины пришедших на выборы избирателей - 53,66% голосов.

Больше всего за него, в процентном соотношении, голосовали в Ключевском и Заринском районах.

Следом идут Владимир Семенов (ЛДПР) – за него проголосовали 16,19%, Людмила Суслова («Справедливая Россия») - 14,07%, Андрей Крылов («Партия Роста») - 13,53%.

Отметим, что лидерами по числу принявших участие в голосовании избирателей стали Алейский район, Романовский районы и ЗАТО Сибирский.

Выборы губернатора Алтайского края завершились в 20.00 по местному времени. Нарушений на избирательных участках не зафиксировано. За правопорядком в городе следили больше 5 тыс. полицейских.

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018, смотрите в фоторепортаже.

Справка КП

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер - экономист.

Трудовую деятельность начал еще в 1988 году. Работал аппаратчиком-гидрометаллургом 1-го разряда Надеждинского металлургического завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина. Буквально с каждым город его разряд повышался, он менял направления работы.

С 2004 по 2010 гг. занимал пост директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" после чего ушел в политику.

С марта 2010 года по декабрь 2011 года - заместитель Губернатора Красноярского края - заместитель председателя Правительства Красноярского края.

С 30 сентября 2017 года - исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края.

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ

Как проходили выборы губернатора Алтайского края 2018Фото: Олег УКЛАДОВ