В Барнауле освятили кости расстрелянных на горе монахов

СЕГОДНЯ 01:42 2018-09-09T13:42:35+03:00

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9 сентября Митрополит барнаульский и алтайский Сергий освятил Костницу (помещение для хранения черепов или костей) при Никольском святом Источнике.

После литургии в честь новомучеников лтайских, пострадавших за веру, в костницу перенесли останки, найденные на горе весной 2016 года. Напомним, что тогда неподалеку от СИЗО-1, обнаружили кости шестерых человек с характерными пулевыми отверстиями. Тогда же предположили, что они принадлежат священнослужителям. Известно, что на этом месте в период сталинских репрессий расстреливали монахов и монахинь монастыря иконы Казанской Божьей матери.

В Барнауле освятили кости расстрелянных на горе монаховФото: пресс-службы Барнаульской епархии

Останки обнаружила монахиня Анфия, наводившая порядок возле святого родника.

- Что-то стукнуло под лопатой. Значит, что-то есть. Череп оказался. Потом второй. Парень помогал нам, он зашумел - матушка, пожалуйста, не надо, а то мне плохо. Ему плохо было, он отбежал, - вспоминает матушка.

С тех пор монахиня мечтала о церковной службе над останками, о достойном погребении. И вот теперь ее помыслы осуществились.

Справка КП

В Барнауле освятили кости расстрелянных на горе монаховФото: пресс-службы Барнаульской епархии

Костница - это специальное помещение для хранения черепов или костей. Барнаульская костница хранит останки расстрелянных на Горе, близ СИЗО на Канатном людей ( конечная остановка автобуса № 77).