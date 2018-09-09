Выиграй авто на выборах: Люди идут на участки с подушками, бритвами и в карнавальных костюмах
На выборах губернатора Алтайского края 2018 жителей ждет приятный бонус – возможность выиграть автомобиль Volkswagen Toureg. Для этого нужно сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК и опубликовать картинку в соцсетях.
Каждый решил попытаться счастья - люди идут на участки с подушками, бритвами и в масках для лица, чтобы хоть как-то выделиться из общей массы. Мы решили опубликовать самые интересные фото.
ОЛИМПиевы на выборах!
А почему бы и нет?!) Выбираем будущее нашего края!
Нашу редакцию покорили три дамы в карнавальных костюмах: Баба Яга, Фрекен Бок и, кажется, кикимора
Семья Бутаковых из Рубцовска в ярких народных костюмах явилась на избирательный участок в восемь утра, раскрасив серьезное утро избирательной комиссии.
- От имени пушистых и хвостатых мы отдаем свой голос Кандидату!- пишет Юлия Неволина.
Фото: Юлия НеволинаФото: из личного архива героя(ев) публикации
Страшный сон избирателя - проспать на выборы.
Страшный сон избирателя - проспать на выборы. Фото: Ксения Корсык
Нам не удалось узнать, что это была за идея - но жути нагоняет.
Фото: Денис Соловьев
- Так торопилась, что прям на ровном месте... Но я свой выбор сделала , проявила, так сказать, свою активную гражданскую позицию, - пишет в своем Инстаграме Елена Легостаева.