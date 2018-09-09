Выиграй авто на выборах: Люди идут на участки с подушками, бритвами и в карнавальных костюмах

СЕГОДНЯ 08:54 2018-09-09T09:42:34+03:00

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На выборах губернатора Алтайского края 2018 жителей ждет приятный бонус – возможность выиграть автомобиль Volkswagen Toureg. Для этого нужно сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК и опубликовать картинку в соцсетях.

Каждый решил попытаться счастья - люди идут на участки с подушками, бритвами и в масках для лица, чтобы хоть как-то выделиться из общей массы. Мы решили опубликовать самые интересные фото.

ОЛИМПиевы на выборах!

ksu._.art ОЛИМПиевы на выборах!

А почему бы и нет?!) Выбираем будущее нашего края!

blazhko_a А почему бы и нет?!)Выбираем будущее нашего края!

Нашу редакцию покорили три дамы в карнавальных костюмах: Баба Яга, Фрекен Бок и, кажется, кикимора

Семья Бутаковых из Рубцовска в ярких народных костюмах явилась на избирательный участок в восемь утра, раскрасив серьезное утро избирательной комиссии.

butachata Для того, чтобы наряд получился еще более аутентичным, Бутаковы даже съездили в поле за колосками.

- От имени пушистых и хвостатых мы отдаем свой голос Кандидату!- пишет Юлия Неволина.

Страшный сон избирателя - проспать на выборы.

Страшный сон избирателя - проспать на выборы. Фото: Ксения Корсык

Нам не удалось узнать, что это была за идея - но жути нагоняет.

Фото: Денис Соловьев

- Так торопилась, что прям на ровном месте... Но я свой выбор сделала , проявила, так сказать, свою активную гражданскую позицию, - пишет в своем Инстаграме Елена Легостаева.