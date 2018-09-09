На Алтае семья пришла на выборы в сарафанах, кокошниках и картузе

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-09T09:06:23+03:00

Свое фото Надежда Бутакова разместила в социальной сети Instagram. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Наряды шили накануне до поздней ночи, а за колосками ездили в поле

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Семья Бутаковых из Рубцовска в ярких народных костюмах явилась на избирательный участок в восемь утра, раскрасив серьезное утро избирательной комиссии.

- Мы готовились к празднику, - рассказывает Надежда Бутакова. – Наряды шили сами, я кроила, дети помогали, а муж Иван (электрик по специальности) умело строчил на швейной машинке!

Для того, чтобы наряд получился еще более аутентичным, Бутаковы даже съездили в поле за колосками.

- Хотела еще блины испечь, но мы наряды младшенькой Даше в 11 вечера еще дошивали, поэтому каравай купили в магазине, - говорит Надежда.

Свое фото Надежда Бутакова разместила в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня избирателей призывают поучаствовать в конкурсе #Мойголос22", который пройдет на всей территории Алтайского края. Участие в нем могут принять абсолютно все жители региона старше 18 лет. Главное — прийти на избирательный участок и сделать интересное фото.

Подсказка КП

Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе

- Прийти 9 сентября на избирательный участок и проголосовать

- Сфотографироваться на фоне плаката с символикой конкурса, размещенного в помещениях рядом с УИК

- Выложить фото в социальных сетях с хештегами #мойголос22 и #наименованием города или района (будет указан на плакате) (сделать это нужно до 11 сентября).

Конкурс проводится в трех социальных сетях: «Instagram» — @moygolos22, «Вконтакте» — vk.com/moygolos22 и «Одноклассниках» — ok.ru/moygolos22