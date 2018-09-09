2018-09-09T06:29:44+03:00
Политика

Голосуй за детский сад: победитель получит 500 тысяч рублей

В День выборов барнаульцы могут проголосовать за детский сад, который получит дополнительное финансирование
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Детские сады, набравшие наибольшее количество голосов, получат от 200 до 500 тыс рублей.Детские сады, набравшие наибольшее количество голосов, получат от 200 до 500 тыс рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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9 сентября, в день выборов губернатора Алтайского края жители Барнаула могут также проголосовать за детские сады, которые получит дополнительное финансирование из бюджета. В настоящее время в городе работает 151 детский сад.

Кто может проголосовать за детсады

Принять участие в голосовании могут все жители города в возрасте от 14 лет. В бюллетене нужно вписать номер одного из дошкольных учреждений города. Голосование состоится 9 сентября с 8.00 до 20.00 на 134 счетных участках.

Зачем нужно голосовать за детсады

Большая часть детсадов Барнаула были построены больше 20 лет назад и уже нуждаются в ремонте и приобретении современного оборудования.

Кто предложил провести конкурс

Общественники обратились к главе Барнаула Сергею Дугину предложили организовать конкурс среди муниципальных детских садов. Глава эту идею он поддержал.

Сколько денег выделят для победителей голосования

В целом по итогам голосования детские сады Барнаула получат 5 млн рублей. Деньги будут распределены следующим образом: первое место – 500 тысяч рублей, второе – 300 тысяч рублей, третье - 200 тысяч рублей.

Сколько детсадов получат деньги

По итогам голосования 15 детских садов Барнаула (по три в каждом районе города) получат дополнительные средства на развитие образовательной среды.

На что детсады могут потратить деньги

Выигранные деньги детсады смогут потратить на свое усмотрение - ремонт, благоустройство, установка видеонаблюдения, покупка компьютеров, спортивного инвентаря и т.д. Главное условие - деньги должны быть вложены в развитие современной образовательной среды детсада.

Когда озвучат итоги

Подсчитывать голоса, отданные жителями Барнаула за детские сады, будет специальная комиссия, в состав которой войдут общественники, педагоги и родители. Итоги голосования озвучат 13-14 сентября.

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