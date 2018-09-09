Выборы-губернатора Алтайского края 2018: онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 04:52 2018-09-09T05:07:43+03:00

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В Алтайском крае стартовали выборы губернатора. На кресло главы региона претендуют четыре человека: Виктор Томенко, Владимир Семенов, Андрей Крылов и Людмила Суслова. Проголосовать за одного из кандидатов можно будет до 20.00.

В 8.00 открылись избирательные участки. Предполагается, что их посетят 1,8 млн человек. Всего сегодня будут работать 1797 участков.

8.35 Индустриальный район: Людей с утра мало на участках. Зато по пути встретился Владимир Альт (директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края), который тоже шёл на участок. Весь красивый, наглаженный, как на праздник!

8.45 Избирательный участок №18 (Лицей №86): Первые голосующие. Здесь же проходит голосование за детские садики, которые получат финподдержку государства. Здесь голосует мэр Барнаула Сергей Дугин.