Дневной и ночной салют смогут увидеть барнаульцы на День города

СЕГОДНЯ 06:22 2018-09-06T06:25:10+03:00

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9 сентября в Барнауле пройдет празднование Дня города. Одна из основных площадок откроется у ДК «Трансмаш» (пр. Ленина 152). Начало праздника в 15.00.

Жителей и гостей города ждет увлекательная концертная программа – выступления лучших творческих коллективов города, игровые площадки, розыгрыши и множество подарков.

Откроет праздничную программу рок-группа Мондегрин-шоу. В 16.00 на площадке начнут создавать арт-объект – гигантские буквы «БАРНАУЛ». Все желающие смогут раскрасить их яркими цветами прямо из баллончика. А в 17.00 организаторы праздника запустят 1000 воздушных шаров.

Все время на празднике гостей будут ждать угощения – это полевая кухня, шашлыки, осетинские пироги, выпечка, мороженое и многое другое. Кроме того, зрителей ждет сюрприз – это яркий и красочный дневной салют!

В 19.00 зрителей ждет выступление образцового коллектива Алтая ансамбля современного танца «Вдохновение». А в 20.00 на сцене появятся хедлайнеры праздника – известная новосибирская кавер-группа «Красный берег». Они исполнят самые популярные хиты нашего времени. Концертная программа закончится в 22.30 праздничным салютом!