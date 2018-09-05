Ученые ищут в алтайской тайге когда-то воскресшую медведицу Машку

СЕГОДНЯ 12:47 2018-09-05T13:20:39+03:00

Спасенное животное выпустили в дикую природу, но найти ее следов пока что не удается

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Юную медведицу Машку, которую спасали на Алтае всем миром, так и не обнаружили после зимней спячки. Одно из двух: или она ушла дальше в тайгу, или погибла. Однако терпиолог Алтайского государственного биосферного заповедника, на территории которого выпустили животное, не теряет надежды и продолжает наблюдение.

Воскресла, чтобы остаться свободной

Напомним, весной прошлого года в Республике Алтай неожиданно воскрес маленький медвежонок. Практически бездыханным сельчане нашли его на дне оврага. Осиротевшую малышку (ее мать и братика убили охотники) приютила семья Макаровых. При поддержке Алтайского биосферного заповедника они начали сложную операцию по возвращению подрастающей медведицы в дикую природу. Для этого животное не должно было привыкнуть к человеку. Кормить и ухаживать за Машкой приходилось в защитном плаще с капюшоном и перчатках, чтобы она не различала запахи.

В июле ее выпустили на территории заповедника. Опасения биологов вызывало то, что Машке было всего около 7 месяцев, а жить самостоятельно медведи начинают примерно в год. Но тянуть дальше было нельзя – Машка должна успеть адаптироваться и накопить жирка для спячки. Главные враги для юных медведей в это время их же сородичи – большие медведи. И этот враг появился в районе обитания медведицы осенью. В это же время фотоловушки заповедника последний раз засекли Машку. В заповеднике решили, что медведица легла в спячку.

- Машка справится, и будет жить жизнью дикого свободного зверя, ведь не зря она не замерзла на дне оврага и попала к таким чутким людям, сделавшим все возможное для ее возвращения, - сказали в Алтайском заповеднике.

Эту надежду его сотрудники не потеряли до сих пор, хотя за лето медведицу ни разу не удалось поймать в фотоловушки, которые выставили на месте ее обитания.

Главные враги для юных медведей в это время их же сородичи – большие медведи.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Медведица могла откочевать

- Сфотографировались другие медвежата. Один из них очень похож на нее, но без белого воротника (эта характерная особенность есть у Машки, - прим. автора). Воротник у медведей может исчезнуть, но это происходит на второй год жизни, значит это не она, - сказал Юрий Калинкин, териолог заповедника.

Получается, что уже этой осенью Машка сольется с общей бурой медвежьей массой и лишится «особой приметы». Сейчас у сотрудников заповедника одна надежда на бирку, которой отметили медведицу перед выпуском на волю. Но и ее она может сорвать с уха.

- Будем надеяться, что она откочевала в другое место. Мы попробуем расширить круг поиска – поставим камеры в других местах, - рассказал Юрий Калинкин.

По его словам, в этом году на территории заповедника еды для медведей предостаточно. И если Машка выжила, она уйдет в спячку сытой, с хорошим запасом жира.