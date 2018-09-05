2018-09-05T13:20:39+03:00
Общество

Ученые ищут в алтайской тайге когда-то воскресшую медведицу Машку

Спасенное животное выпустили в дикую природу, но найти ее следов пока что не удается
Анна АДАМАЙТЕС
Поделиться:
Юную медведицу Машку, которую спасали на Алтае всем миром.Юную медведицу Машку, которую спасали на Алтае всем миром.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Юную медведицу Машку, которую спасали на Алтае всем миром, так и не обнаружили после зимней спячки. Одно из двух: или она ушла дальше в тайгу, или погибла. Однако терпиолог Алтайского государственного биосферного заповедника, на территории которого выпустили животное, не теряет надежды и продолжает наблюдение.

Воскресла, чтобы остаться свободной

Напомним, весной прошлого года в Республике Алтай неожиданно воскрес маленький медвежонок. Практически бездыханным сельчане нашли его на дне оврага. Осиротевшую малышку (ее мать и братика убили охотники) приютила семья Макаровых. При поддержке Алтайского биосферного заповедника они начали сложную операцию по возвращению подрастающей медведицы в дикую природу. Для этого животное не должно было привыкнуть к человеку. Кормить и ухаживать за Машкой приходилось в защитном плаще с капюшоном и перчатках, чтобы она не различала запахи.

В июле ее выпустили на территории заповедника. Опасения биологов вызывало то, что Машке было всего около 7 месяцев, а жить самостоятельно медведи начинают примерно в год. Но тянуть дальше было нельзя – Машка должна успеть адаптироваться и накопить жирка для спячки. Главные враги для юных медведей в это время их же сородичи – большие медведи. И этот враг появился в районе обитания медведицы осенью. В это же время фотоловушки заповедника последний раз засекли Машку. В заповеднике решили, что медведица легла в спячку.

- Машка справится, и будет жить жизнью дикого свободного зверя, ведь не зря она не замерзла на дне оврага и попала к таким чутким людям, сделавшим все возможное для ее возвращения, - сказали в Алтайском заповеднике.

Эту надежду его сотрудники не потеряли до сих пор, хотя за лето медведицу ни разу не удалось поймать в фотоловушки, которые выставили на месте ее обитания.

Главные враги для юных медведей в это время их же сородичи – большие медведи. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Главные враги для юных медведей в это время их же сородичи – большие медведи.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Медведица могла откочевать

- Сфотографировались другие медвежата. Один из них очень похож на нее, но без белого воротника (эта характерная особенность есть у Машки, - прим. автора). Воротник у медведей может исчезнуть, но это происходит на второй год жизни, значит это не она, - сказал Юрий Калинкин, териолог заповедника.

Получается, что уже этой осенью Машка сольется с общей бурой медвежьей массой и лишится «особой приметы». Сейчас у сотрудников заповедника одна надежда на бирку, которой отметили медведицу перед выпуском на волю. Но и ее она может сорвать с уха.

- Будем надеяться, что она откочевала в другое место. Мы попробуем расширить круг поиска – поставим камеры в других местах, - рассказал Юрий Калинкин.

По его словам, в этом году на территории заповедника еды для медведей предостаточно. И если Машка выжила, она уйдет в спячку сытой, с хорошим запасом жира.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Экипаж нам сообщает: в самолете дебошир» — полицейские удалили свой клип из-за обидных комментариев
Сотрудники транспортной полиции сняли в Новосибирске видео. Оно понравилось профессиональным артистам, но обычные зрители его злобно раскритиковали [видео]
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Груду человеческих костей случайно раскопали алтайском селе
В Барнаул стали чаще приезжать иностранные туристы
Животноводческий комплекс за 3 млрд рублей построят в Алтайском крае
В пьяном угаре мужчине чуть не убил свою любимую
Сергей Приб: Планы Виктора Томенко по развитию Алтайского края одобрены на самом высоком уровне
Барнаулец, угрожавший гранатой адвокату, отправился в колонию на три года
Барнаульскую ТЭЦ-3 СГК подготовили к отопительному сезону
В центре Барнаула пешехода сбил ВАЗ
Пожар произошел на заводе механических прессов
В Барнауле скончалась автор жилого комплекса «Анастасия» Евгения Реутова
«Ростелеком» вместе с барнаульцами установил мировой рекорд
Виктор Томенко оценил готовность Рубцовска к отопительному периоду
Доску почета обновили в Барнауле
В шроте подсолнечного масла обнаружили плесневые грибы
Медведя из мрамора установили в «Белокурихе-2»
Мотоциклист погиб после столкновения с фурой
«Посмотри фотографию»: Любопытная жительница Барнаула потеряла 2 тысячи рублей
Полицейские поймали мошенника, обманувшего бийчанку на 6 тысяч рублей
Трамвай и Renault столкнулись в Барнауле поздним вечером
Алтайский спортсмен стал призером Кубка президента России
После столкновения фура слетела с трассы под Барнаулом