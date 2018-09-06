Сыр с плесенью и немецкое пиво – что необходимо попробовать в Белокурихе

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-06T06:14:56+03:00

«Барон фон Альбрехт» была открыта в Белокурихе два года назад Фото: Дарья САВЕНКО

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В Алтайском крае активно развивается гастрономический туризм. Вкуснейшие сыры, натуральный мед с алтайских лугов уже давно ассоциируются с Алтаем. Но оказывается, наш регион может похвастаться и настоящим немецким пивом.

Варись пиво светлое и темное

Пивоварня под названием «Барон фон Альбрехт» была открыта в городе-курорте Белокуриха два года назад с целью развития гастрономического туризма. В пивоварне используется немецко-австрийское оборудование, которого во всем мире насчитывается всего 20 экземпляров. «Сердцем» завода являются два стеклянных бака, в которых и варится пиво.

«Сердцем» завода являются два стеклянных бака, в которых и варится пивоФото: Дарья САВЕНКО

- Хорошее пиво варится всего из четырех компонентов – солод, хмель, пивные дрожжи и вода. У нас на заводе используются более 10 сортов солода, и пять - хмеля. Они сочетаются в зависимости от разного сорта пива, - поясняет шеф-повар Дмитрий Устюгов.

Сегодня в пивоварне производят четыре вида пива: три светлых и одно темное. У каждого оригинальный рецепт варки, свои крепость, плотность и послевкусие. Стоимость литра пива составляет 250 рублей.

Из-под козы и коровы

Под Белокурихой, в селе Солоновка есть уникальная сыроварня гостевыми домиками - «Усадьба Три А». Владельцами молочного царства являются супруги Александр и Алла Кокорины, которые угощают своих гостей парным коровьем и козьем молоком, творогом со сливками или сметаной и яйцами. Все свежее и натуральное. Они сами разводят животных.

Группа вк «Усадьба Три А»

Отдельного внимания требуют сыры из козьего и коровьего молока - алтайский камамбер с золой фруктовых деревьев и белой плесенью, русский камамбер с белой плесенью, без золы.

В интернете можно найти множество отзывов о гостеприимстве хозяев усадьбы, чистейшем воздухе и вкусных продуктах. Кстати, там побывал и сам Вилле Хаапасало, знакомый многим по фильму «Особенности национальной охоты». Он снимал документальную передачу «Алтай за 30 дней».