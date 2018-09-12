Внук Германа Титова: Я никому не говорю, что мой дед космонавт

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-12T13:15:39+03:00

Внук второго космонавта планеты Германа Титова Андрей во вторник, 11 сентября, прилетел на Алтай. Именно здесь он решил отметить 83-й день рождения своего известного дедушки.

Одна из главных причин, почему Андрей Титов решил приехать в село Полковниково – это открытие отреставрированного Ласточкиного гнезда – дома, который когда-то Степан Павлович Титов (отец космонавта) построил вместе со своим сыном Герой.

- Мне очень приятно, как в родном селе, где вырос мой дедушка, относятся к его памяти. Когда есть возможность, я стараюсь приезжать на Алтай. Я был здесь и в прошлом году, и в этом, – признается Андрей. – Мне уже очень интересно посмотреть, что же получилось с Ласточкиным гнездом. Я уверен, что там очень душевно и хорошо все сделали. Про Ласточкино гнездо я слышал довольно часто, особенно когда дедушка говорил о своем детстве. Он рассказывал о том маленьком домике, в котором они жили своей большой семьей. Бабушка рассказывала, как сидела на печи, и мне хотелось бы посмотреть на все это.

Кстати, когда сотрудники музея восстанавливали дом Титовых, то они много общались со старшими членами «космической» семьи. Они им описывали интерьер о том, где что стояло. Само Ласточкино гнездо действительно довольно тесное. В нем всего две комнаты – спальня, в которой спали родители и сестра Германа Степановича Земфира, а также кухня. Разделяет их узкая стенка и небольшая печка, на которой тоже когда-то спали дети. Убранство скромное – круглый обеденный стол, кстати тот самый, за которым вечерами собиралась семья. Покрывает его скатерть, которую расшивала Александра Михайловна. Рядом у окна – ученический столик и стульчик маленького Геры. В углу комод с телевизором и Спасской башней Кремля, которую лично собрал будущий космонавт. Посередине этажерка с книгами, тут же столик с патефоном, который до сих пор работает и прялка.

На кухне тоже есть несколько предметов, которые принадлежали семье Титовых. Когда они переезжали к сыну в Москву, почти все раздали односельчанам и теперь те вернули их на прежнее место.

Очень мало места

Внук космонавта Андрей Титов был в числе тех, кому доверили разрезать ленточку перед входом на усадьбу. Для него это тоже особенный момент. До этого он видел дом заброшенным и забытым.

– Действительно, как говорили бабушка с дедушкой – здесь очень мало места на такую большую семью, – признается Андрей после осмотра дома. – На самом деле сейчас очень эмоциональный момент. Мне очень приятно здесь находиться. Здесь какая-то своя энергетика. Мне очень понравилось, здесь очень хорошо. Я хотел бы поблагодарить коллектив музея и управление по культуре. Работа проделана колоссальная, причем за один год. В прошлом году я здесь был и еще рабочие даже не начинали заниматься интерьерами. Результат, который получился – очень впечатляет. Все это вызывает много приятных эмоций. Хочется всех поблагодарить и сказать, что всегда очень приятно к вам сюда приезжать. Спасибо вам большое!

От космоса далек

По словам Андрея Титова, для его семьи День космонавтики – это особый праздник.

- Обычно в этот день собирались космонавты, ну а теперь их дети и вдовы, да и те, кто вместе жил или работал – сотрудники космических структур и других людей, причастных к этому, - говорит он.

Но есть и еще один повод – Андрей старается каждый год 11 сентября приезжать в Алтайский край, чтобы в Полковниково отметить день рождения деда. Это был уже, как минимум пятый или даже шестой раз. Причем иногда для того чтобы принять участие в каких-то официальных мероприятиях, ему приходится отпрашиваться с работы, а там практически никто не знает, что связывает его с известным космонавтом. Хотя в детстве, в школе об этом знали, но идти по стопам деда внук не захотел.

- Я по профессии энергетик. Так получилось, что это было скорее стечение обстоятельств: закончил институт, искал работу, поступило предложение и я согласился. О том, чтобы стать космонавтом я даже не думал, даже в детстве. Тогда мне хотелось пойти работать водителем в «скорую» помощь, – признается Андрей. – Для меня космос, как большинства из нас – это что-то большое и непонятное. Изучать его, сделать это делом жизни, у меня желания нет. Нам дедушка говорил, что мы сами должны себе путь выбрать. Так что кроме него у нас в семье больше никто не стал космонавтом. Хотя подрастают еще два внука, так что кто знает.

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА

Дом Германа Титова открыли после реставрации на Алтае.Фото: Анна СЕМИНА