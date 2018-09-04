В Алтайском крае сохранят действующие льготы для пенсионеров

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-04T14:44:42+03:00

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В Алтайском крае заранее побеспокоились над тем, чтобы грядущие изменения в пенсионном законодательстве не отразились на предоставлении социальных льгот для граждан. Депутаты фракции «Единой России» в АКЗС намерены сделать так, чтобы льготы, как и раньше, предоставлялись по достижению 55-летнего возраста для женщин и 60-летнего возраста для мужчин.

Во вторник, 4 сентября, в Барнауле состоялся брифинг, посвященный этой теме. Его открывал председатель комитета по правовой политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Андрей Осипов. Он отметил, что президент России Владимир Путин в своем недавнем обращении к жителям страны поддержал предложения «Единой России» о сохранении региональных льгот по достижению 55 лет для женщин, и 60 лет для мужчин. И это несмотря на то, что пенсионный возраст будет постепенно повышаться.

– Президент сказал, что рассчитывает на то, что все необходимые решения будут приняты в регионах ещё до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению. В Алтайском крае депутаты фракций «Единой России» регионального уровня приняли решение подготовить и внести на рассмотрение все необходимые документы уже в сентябре, – отметил Андрей Осипов.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко напомнила, что в настоящее время для пенсионеров региона действуют привилегии по налогообложению, социальные надбавки к получаемым пенсионным выплатам, сниженная стоимость проезда на всех видах муниципального транспорта.

Также на брифинге присутствовали руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов и председатель комитета по социальной политике Бийской городской Думы Людмила Бузунова. В свою очередь они рассказали о муниципальных льготах. Так, например, в краевом центре обещают сохранить льготы на посещение городских бань, а в Бийске планируют оставить финансовую поддержку на проезд в общественном транспорте.

Пока речь идет о сохранении льгот на переходный период изменения пенсионной системы в стране.

Депутаты фракции «Единой России» в Алтайском краевом Законодательном Собрании рассчитывают, что изменения в законы, сохраняющие действующие льготы для жителей региона будут приняты на ближайшей сессии АКЗС, 27 сентября.