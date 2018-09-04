Импортозамещение в действии

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-04T13:21:00+03:00

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Даже в «золотые» советские годы уровень оснащения агропромышленного комплекса сельхозтехникой нельзя было назвать удовлетворительным. Да и сравнивать тогда особо было не с чем. Согласно плановой экономике, хозяйства пополняли свои технические парки строго по разнарядке.

После распада Союза долгое время по полям еще ходили старенькие советские тракторы и комбайны. В реалиях новой экономики аграрии чувствовали свое технологическое отставание, проявлявшееся в низкой эффективности сельхозмашин, а значит, и на рентабельности предприятий.

Изношенная техника требовала больше расходов в процессе эксплуатации, при этом уровень потерь урожая из-за них был выше.

В то время у фермеров, наконец, появилась возможность испытать импортные сельхозмашины. Как оказалось, западные аналоги превосходили наши и по производительности, и по надёжности, и даже по комфорту. Там, где раньше работала целая бригада, теперь стал справляться один механизатор. В 2000-ые алтайские хозяйства стали активно внедрять современные агротехнологии и расширять автопарки за счет высокопроизводительных импортных комбайнов и тракторов. К слову, это и стало одной из весомых причин значительного роста урожайности зерновых в Алтайском крае.

Но вот незадача, едва показатели пошли в гору, как над отечественными аграриями возникла новая угроза. Из-за вводимых западными государствами санкций, иностранная посевная, почвообрабатывающая и зерноперерабатывающая техника, в лучшем случае, станет просто не по карману крестьянам, в худшем – вообще перестанет доходить до российского рынка.

Как «американец» - только лучше

В качестве оптимального способа решения назревшей проблемы государство предложило внедрять импортозамещение. В сельском хозяйстве оно должно было себя оправдать как мера, позволяющая безболезненно для экономики отрасли перейти на новый, более развитый технологически уровень производства.

Одним производителям удалось восстановить, мощности еще советских предприятий. Другие сумели начать выпуск техники с нуля, опираясь на потребности и возможности рынка. На Алтае таким производителем стал ООО «Комплекс Агро». Его зерносушилки «Алтай» отличают высокое качество и крайне выгодная стоимость. Сегодня ими снабжают сельхозпредприятия пятнадцати российских регионов – от Москвы до Хакассии, а также экспортируют в Казахстан.

- Десять лет назад мы начинали с того, что поставляли в Россию лучшие западные образцы сельскохозяйственной техники, - вспоминает директор компании Дмитрий Беляев. - Подписали дилерский контракт с немецкой компанией AMAZONE, производящей прицепную сельхозтехнику – культиваторы, сеялки, разбрасыватели удобрений и многое другое. А 2010 году на выставке в Канаде заключили соглашение об эксклюзивном представительстве в Сибири продукции американской компании SUKUP – высокопроизводительных зерносушилок.

И всё складывалось удачно, но, курс доллара стал расти, а цены на сельхозпродукцию падать – покупательская способность хозяйств резко снизилась. Необходимо было оперативно предложить партнерам достойную альтернативу импортному оборудованию, но по приемлемой цене.

- Очевидным вариантом для нас тогда стал проект по сборке оборудования, в частности зерносушилки, из качественных отечественных составляющих, - говорит Дмитрий Владимирович. - За основу взяли американский проект, но его пришлось усовершенствовать для сибирских условий. К примеру, электроника американских сушилок рассчитана на работу при температуре не ниже -20 градусов, а на Алтае семечку сушат и в минус 30. Пришлось поставить утеплённый шкаф для электрики с подогревателем. То же самое с пуском газа в холода – сделали предпусковой подогреватель. Чтобы детали в сушилке не ржавели - стали их полностью цинковать. Таких изменений было внесено больше десятка. А, главное, - цену мы смогли предложить в два раза ниже американского аналога.

Сервис и новые разработки

Сегодня производство зерносушильного оборудования в Барнауле идёт в конвейерном режиме, изготовлено и поставлено в хозяйства страны более 200 единиц.

- Не скрою, поначалу отношение фермеров к сушилкам из Алтайского края было скептическим, - продолжает Беляев. - Но вскоре они поняли, что все исправно работает, ничего не ломается. А по-другому не могло быть. Потому что создание собственных сушилок было осознанным и предельно осмысленным для нас шагом. Мы опирались на собственные знания и опыт, на отзывы тех, кто уже эксплуатировал заокеанский аналог. Мы отвечаем и за все, комплектующие, которые заменили отечественными образцами, и за те узлы, которые решили оставить импортного производства.

Кроме того, весомыми преимуществами для сельхоз товаропроизводителя стали скорость поставки и оперативность сервисного обслуживания «Комлекс Агро». Сборка одной сушилки «Алтай» занимает пять дней, а полный цикл производства ее - не больше месяца. Собственный склад запчастей позволяет оперативно реагировать на любые форс-мажорные ситуации при сборке или эксплуатации.

Компания не планирует останавливаться на достигнутом. Объемы производства сушилок будут наращиваться, а это предполагает открытие дополнительных филиалов в центральной части России, что позволит облегчить и ускорить сервис и снизить стоимость доставки.

- В прошлом году мы запустили производство оборудования для внесения удобрений. Это уже собственная разработка, уникальная для российского рынка, - отмечает Дмитрий Владимирович. - Вообще, жидкие удобрения набирают популярность, но мало техники, которая может с ними работать. Есть отдельные опции у JOHN DEERE, но только в составе больших почвообрабатывающих комплексов, и только прицепом к фирменной технике. А самостоятельных систем не было. Мы разработали свой универсальный комплекс по внесению ЖКУ, он ставится между трактором и сеялкой, на котором дозировку и распределение можно подстроить под каждый конкретный культиватор.

В ближайшее время в планах алтайской компании освоение производства зерноочистительной техники. И первостепенной задачей стоит также создание оборудования должного качества, по доступной для села цене.

Так, экономические санкции в отношении России заставили отдельно взятого производителя перестроить свой бизнес в соответствии с новой повесткой дня. И, как оказалось, успех не заставил себя ждать. Не столько, потому что алтайское оборудования для АПК «родилось» в благоприятных рыночных условиях, сколько по причине того, что эта техника действительно конкурентоспособна.

На правах рекламы.