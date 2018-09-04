Анжела, Альберт и Натали: богемные "чучела" охраняют дачу бийчанина

СЕГОДНЯ 12:56 2018-09-04T13:04:44+03:00

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Юрия Бакулина из Бийска сегодня называют самым счастливым человеком России, батей рэпера Текаши и золотым алтайским мужиком.

У 55-летнего бийского строителя более 20 тысяч подписчиков в "Инстаграме", и их количество растет с каждым днем. А ведь поначалу тот не хотел регистрироваться даже на "Одноклассниках" - жена Ира уговорила зайти в соцсети. Зайдя в "Инстаграм", ради прикола bakulinura представился "Счастлив, что родился и живу на Алтае! Рад новым знакомствам!", после чего стал постить свои обыденные фото - с дачи, леса, шашлыков.

Манекены-охранники

Главными героями страницы бийчанина стали Анжела, Альберт и Натали. Это манекены, "работающие" охранниками у него на даче, которая в центре Бийска,

- Я однажды была в крупном торговом центре, который закрывался. Там была распродажа списанных манекенов. Эти бедняги сидели одинокие со сломанными ногами, треснутыми головами. Так мне их стало жаль, что я купила одного, потом другого, третьего и попросила мужа приехать за мной на машине, - рассказывает Ирина Бакулина.

Приехав на дачу с двумя красотками и суровым мачо, Юрий мгновенно нашел им применение. Манекен-парень, окрещенный Альбертом, был установлен у дверей веранды как охранник. Одна из девиц, прозванная соседом Анжелкой, присела на качели, другая - Натали эффектно встала возле бассейна.

Все эти пластмассовые ребята издалека смотрятся как живая компания.

- Соседка у нас подслеповатая, целую неделю с Альбертом как со мной здоровалась, - смеется Юрий, - Потом увидев меня рядом, удивилась - а это кто, друг?

Охранник из Альберта получился знатный, воришек, которые тащили с огорода овощи, как ветром сдуло. Ухмылка парня порой пугает даже друзей семьи. С Натали некоторые прохожие даже пытались заигрывать, и тоже немного пугались. А вот Анжела, пересаженная на веранду, сегодня выполняет другую роль.

- Мы сами с Юрой не пьем, а друзьям, которым хочется пропустить рюмочку, Анжелка с удовольствием составляет компанию, - улыбается Ирина. - Она у нас разгульная.

Всех троих дачных сотрудников хозяева наряжают в одежду по сезону.

- В прошлом году лето было жаркое, и Альберт у нас загорал в одних трусах, - смеется Юрий. - А нынче больше дождей - одели его в рубаху и штаны. Ну, а на девушках, как и полагается, платья, медальоны.

«Самый счастливый россиянин»

Фото богемных охранников понравилось тысячам пользователям сетей. Как впрочем, и другие позитивные снимки Юрия с рыбалки, с огорода, с Горного Алтая и т.д.

- В "Инстаграме" нашелся по-настоящему счастливый россиянин, - пишут о Юрие. - Приятно смотреть на блогеров, которые радуются простым вещам.

- Так и приклеилось к нему звание «счастливый россиянин», - улыбается Ирина. - Жизнь началась у Юры популярная, много откликов.

Иногда, говорит она, им приходится даже переводить молодежный сленг, узнавать новых героев, слова. К примеру, недавно, когда Юрий выставил фото в цветном парике со дня рождения, его прозвали батей Текаши - яркого популярного рэпера. А еще уважительно пишут о нем «золото-мужик».

На вопрос, в чем же секрет счастья, позитивный бийчанин отвечает так: «Жить, да и радоваться каждому дню».