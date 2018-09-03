Фестиваль «Бийск Глобал Пати – 2018» стал неформальным днем города

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-03T16:31:40+03:00

С каждым годом праздник собирает на своих площадках все больше и больше жителей наукограда [фото]

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2 сентября в алтайском наукограде в третий раз подряд прошел масштабный фестиваль «Бийск Глобал Пати – 2018». Насыщенная творческая, спортивная и игровая программы, как и в прежние годы, вызвали у горожан настоящий восторг.

Для детей и для взрослых

«Бийск Глобал Пати» - это целый калейдоскоп событий, который проходил на разных площадках. Каждый мог выбрать то, что ему интересно.

Так, пока ростовые куклы развлекали самых маленьких гостей праздника, дети постарше участвовали в бесплатных мастер-классах по бисероплетению, изготовлению картин из цветного песка, оригами, кукол, аксессуаров для волос и многого другого.

Параллельно с этим для молодежи и взрослых проходили мастер-классы по танцам. Особенно много желающих появилось на площадке, когда опытные хореографы учили всех желающих танцевать сальсу.

Не меньшей популярностью пользовалась выставка и мастер-класс от бийских флористов – «Цветочный город».

После официального открытия фестиваля по приглашению главы Бийска Александра Студеникина участники праздника смогли бесплатно отведать сладкий трехметровый пирог.

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийск – город собаководов

Большое количество зрителей собралось и на показательных выступления собаководов-любителей. Это мероприятие также стало частью фестиваля «Бийск Глобал Пати – 2018».

Одной из первых на площадке появилась Юлия Латарцева с немецкой овчаркой Рэксом. Под овации зрителей 3-х месячный Рэкс садился, ложился и делал повороты вслед за своей хозяйкой.

– Я с детства мечтала, чтобы у меня была немецкая овчарка и, наконец-то, эта мечта осуществилась. Сегодня мы оба волновались, но Рэкс справился. Несмотря на то, что ему больше хочется играть, он хорошо учится. Думаю, в следующий раз мы покажем более интересное выступление, – рассказала Юлия.

Одной из самых опытных собак выставки стала еще одна немецкая овчарка по кличке Шрек. Зрители, словно завороженные, смотрели за тем, как маленькие дети резвились вокруг собаки, кидали мяч и едва ли не оседлали пса. При этом непоколебимый Шрек, следуя команде хозяина, не шелохнулся. Но уже спустя некоторое время он наглядно показал, что в случае необходимости может быть очень грозным. Хозяин отдал команду – и человеку в дрессировочном костюме мало не показалось!

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

- Но не переживайте, он не пострадал, безопасность была предусмотерна заранее, - заверили нас.

– Шреку шесть лет. Это служебная собака. Мы, как и другие собаководы, которые здесь выступают, занимаемся в кинологическом клубе «Симуран». Все друг друга знаем. Обмениваемся опытом, – рассказал хозяин немецкой овчарки Валерий Логачев.

Многие участники площадки отметили, что очень рады, что в их городе есть такой фестиваль, как «Бийск Глобал Пати», и то, что в его программе находится достойное место для собаководов-любителей.

Сила и выносливость

Фестиваль «Бийск Глобал Пати» для многих ассоциируется со зрелищными соревнованиями по силовому экстриму. Вот и на этот раз самой большой стала площадка для проведения кросслифтинга.

– Это новое направление в силовом экстриме. Оно только развивается в стране и в Бийске проводится впервые. Заявилось 15 участников. Мы ждем серьезную и зрелищную борьбу, – прокомментировал происходящее начальник отдела спорта администрации Бийска Роман Бакланов.

Посмотреть действительно было на что. По сути кросслифтинг – это силовая эстафета. Заранее для участников приготовили трассы с различными снарядами. Поочередно спортсменам нужно было делать приседы со штангой, работать с гирями, делать рывок штанги с виса, а «на закуску» – «прогулка фермера» с 65-ю килограммами железа в каждой руке.

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

– Еще года нет, как я впервые пришел в зал. Кросслифтинг – это очень серьезное направление. Никому и ничего не собираюсь доказывать. Мне просто это интересно, – прокомментировал Виктор Исаев, один из участников соревнований.

Абсолютным победителем стал Андрей Ксенофонтов. До этого он становился чемпионом Сибири и финалистом Кубка России по бодибилдингу.

– Кросслифтинг – это новое направление. Было интересно себя проверить. В такого рода соревнованиях участвовал впервые. В первом блоке «прогулка фермера» была самой тяжелой, дыхалка дает о себе знать. Во втором круге выпады со штангой дались особенно непросто, – сказал Андрей Ксенофонтов сразу после того, как его объявили победителем соревнований.

Участники кросслифтинга отметили, что проведение соревнований в рамках масштабного фестиваля «Бийск Глобал Пати» – это шикарная возможность привлечь большую зрительскую аудиторию. Ребята рассчитывают, что кто-то из зрителей на будущий год захочет проверить свои силу и выносливость, и эти соревнования станут хорошей мотивацией, чтобы, наконец-то, пойти в зал.

Стоя на мотоцикле

Стантрайдер Алексей Цыганко уже давно стал одним из любимцев публики и на фестивале «Бийск Глобал Пати» выступает не в первый раз.

– Показывать трюки на мотоцикле я научился сам. У меня никогда не было тренера. В этом плане мне Интернет помогает. Я выступаю на мотоцикле «Кавасаки 636». Это самый популярный мотоцикл в стантрайдинге. Я его перебрал весь. Защитил раму. Сами видели, что мотоцикл может падать и с ним ничего не происходит, – рассказывает Алексей Цыганко.

Какие только трюки он не показывал во время своего выступления. Публика буквально ахнула, когда он встал на сидение и расправил руки в стороны, а мотоцикл продолжил движение по прямой линии. Не менее захватывающе было, когда бийский стантрайдер прокатился, сидя на руле. На лицах зрителей в эти минуты читался неподдельный восторг.

Такого праздника нет нигде!

Традиционно фестиваль «Бийск Глобал Пати» проводится по инициативе и при поддержке фонда социального содействия Александра Прокопьева.

В свою очередь депутат Государственной Думы Александр Прокопьев неизменно посещает фестиваль, чтобы лично поприветствовать своих земляков.

Фестиваль проводится при поддержке фонда социального содействия Александра Прокопьева.Фото: Олег УКЛАДОВ

– «Бийск Глобал Пати» – это наш неформальный день города. Мы с вами его придумали вместе. Бийск живет своей жизнью и многое, в том числе этот праздник, удается сделать благодаря вашей инициативе, – сказал Александр Прокопьев со сцены.

После этого депутат Госдумы передал слово временно исполняющему обязанности губернатора Алтайского края Виктору Томенко:

– Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на фестивале «Бийск. Глобал. Пати.» Бийск – один из главных городов Алтайского края, один из главных его символов. В его истории немало славных страниц и традиций. Мы видим сегодня, что фестиваль пришелся по душе многим горожанам. Хочу пожелать вам сохранить эту радость. Сохранить оптимизм и веру в будущее своего любимого города.

После этого Виктор Томенко вручил благодарности волонтерским отрядам Бийска. На этом сюрпризы не закончились. От фонда социального содействия Александра Прокопьева волонтерские отряды получили денежные сертификаты по 30 тысяч рублей.

Звездный сюрприз

Победитель «Главной сцены», финалист проекта «Фабрика звезд», участник шоу «Голос» Арсений БородинФото: Олег УКЛАДОВ

Наряду с многочисленными творческими коллективами и сольными исполнителями Алтайского края на сцене фестиваля «Бийск Глобал Пати» появился полуфиналист телепроекта «Новая волна» и участник телепроекта «Новая звезда» Юрий Мещеряков. Не меньший восторг у многочисленной публики вызвало выступление победителя телевизионного проекта «Главная сцена», финалиста проекта «Фабрика звезд», участника шоу «Голос» Арсения Бородина.

После его песен зрители запустили в небо полторы тысячи светящихся воздушных шаров. Программу фестиваля завершили яркие танцевальные номера команды LARISA DANCE SHOW.

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

Полуфиналист телепроекта «Новая волна» и участник телепроекта «Новая звезда» Юрий МещеряковФото: Олег УКЛАДОВ

Победитель «Главной сцены», финалист проекта «Фабрика звезд», участник шоу «Голос» Арсений БородинФото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ

«Бийск Глобал Пати – 2018»Фото: Олег УКЛАДОВ