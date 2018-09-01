СЕГОДНЯ 03:00 2018-08-31T18:44:42+03:00

Как и где провести 1 сентября с детьми в Барнауле Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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1 сентября после праздничных линеек музеи и театры Барнаула ждут школьников к себе в гости. О том, куда можно отправиться в День знаний - в нашей подборке.

Филармония Алтайского края

Адрес: ул. Ползунова, 35, тел. (3852) 50-05-20.

В День знаний в филармонии пройдет театрализованный концерт «Классика - это классно». На сцену выйдут детские и взрслые вокальные коллективы. Творческие номера будут разбавлять игры со зрителями.

Художественный музей

Адрес: ул. Горького, 16, тел. (3852) 50-22-29

1 сентября музей приглашает школьников на увлекательные квест-экскурсии: «Тайны старинных картин», «В лабиринте городского пейзажа», «Секреты мастеров», «Путешествие в картину», «Легенды старинной усадьбы» и «Этой ярмарки краски».

Театр кукол «Сказка»

Адрес: пр. Ленина, 19, тел. (3852) 50-20-90.

1 сентября в театре пройдет два спектакля. Для совсем маленьких покажут постановку «Колобок». Это интерактивный спектакль, зрители принимают в показе непосредственное участие. Для детей старше театр кукол предложит премьеру «Лягушка-путешественница».

Музей «Мир камня»

Адрес: ул. Ползунова, 39, тел. (3852) 69-14-70, 69-14-80.

Музей 1 сентября организуют игру «Каменное лото» и проведет экскурсию «Рудный Барнаул», участники которой познакомятся с экспозицией из различных камней и побывают на территории Сереброплавильного завода.

Музей «Город»

Адрес: ул. Толстого, 24, тел. (3852) 63-64-91.

Музей приготовил сюрприз для первоклашек – они смогут побывать на выставке «Живые тропические бабочки» бесплатно. Здесь можно увидеть парусников, морфидов, брасолидов, павлиноглазок и других.

Барнаульский планетарий

Адрес: пр. Сибирский, 38, тел. (3852) 61-10-65

На площадке у здания планетария 1 сентября будут проводиться викторины и увлекательные опыты по физике «Вандерваальсовы силы». Если позволит погода, вынесут телескоп для наблюдения за Солнцем. Также в праздничный день состоятся показы мультимедийных программ «Земля, Луна и Солнце», «Солнечная система» и «Фазы Луны».

Молодежный театр Алтая

Адрес: пр. Калинина, 2, тел. (3852) 50-35-04.

Театр встретит детей показом сказки «Муми-тролль и шляпа волшебника». Ребенок попадает в прекрасную сказочную страну Муми-дол, познакомится со Снусмумриком, Сниффом и другими обитателями этой страны. Для взрослых зрителей театр делает невозможное возможным - родителям дается шанс хотя бы на короткое время вернуться в детство и оказаться в волшебной стране.

ГМИЛИКА

Адрес: ул. Толстого, 2, тел. (3852) 50-14-12.

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая подготовил к 1 сентября специальную программу для школьников - «Музей и дети: Путешествие в музейный мир».