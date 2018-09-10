Жюри фестиваля «Алтай. Притяжение»: Фестиваль хороший, женщины красивые

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-10T13:16:40+03:00

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В Алтайском крае завершился I Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». Он прошел в парк-отеле «Подгорица» на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

На протяжении недели на территории парк-отеля работали 29 мастеров из четырех стран. Россию представляли 11 человек, в том числе из Барнаула. Председателем жюри стал опытный резчик по кости из Тобольска Минсалим Тимергазеев. Он признался, что выбирать лучшую работу было неимоверно сложно.

I Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение»Фото: Анна СЕМИНА

- Выбирать победителя было не сложно. Это всегда гнусно, потому, что пригласили лучших, а среди равных выбирать еще лучших – это гнусно, - говорит Тимергазеев. – Причем многих знаешь и по выставкам и по фестивалям. Это просто жуткое состояние, я даже не заметил, как немного приболел. На этом фестивале мне оказали доверие и я должен что-то сказать и убедить остальных, что вот эта работа, к сожалению, сегодня лучшая.

По его мнению, шесть призовых мест – это слишком мало. Следовало бы отметить всех.

Сновидения проявились

В личной беседе Минсалим Тимергазеев признался, что давно мечтал побывать на Алтае. Оттого ему очень радостно и одновременно сложно здесь работать - все время отвлекала Катунь. За эту неделю он буквально влюбился в реку.

- В четыре года мне приснился сон: горы, лес, река. Тогда у нас не было слово «изумрудная», поэтому мы называли ее фиолетовая. Я никогда не думал, что мечта вдруг исполнится, и я окажусь здесь, – говорит председатель жюри. – Когда мне организаторы прислали письмо, его читала супруга. Она сказала: «Тебя зовут на Алтай». Я так удивился! Это так приятно. Когда я приехал сюда, я не обманулся, я узнал многие места. Мои детские сны проявились.

Даже уже после закрытия фестиваля мастер не мог перестать петь дифирамбы Алтаю: «Фестиваль хороший, скульптуры шикарные, женщины красивые!» - кричал он со сцены.

Уникальность в простоте

По словам организаторов, уровень работ, сотворенных участниками фестиваля, оказался очень высоким, а фантазия безграничная. Да, они заранее оценивали эскизы того, что резчики планируют создать, но в жизни задумки авторов оказались еще более прекрасными. Так что выделять кого-то было сложно, однако победителя в индивидуальной номинации выбрали практически единогласно. Скульптор из Барнаула Сергей Мозговой в самой простой форме выразил главный посыл фестиваля – чем притягивает Алтай. Он создал фигуру туриста.

I Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение»Фото: Анна СЕМИНА

- Не все в этом мире делается ради денег. Есть потребность пообщаться с природой, побыть наедине с собой, уйти от житейских проблем, ощутить полноту жизни, ощутить мир вокруг себя. Именно таким людям посвящена моя работа, - признается победитель.

Кстати, Мозговой признался, что турист – это, по сути, автопортрет.

- В своей простоте она удивительно привлекательная. «Алтай. Притяжение» как раз и есть эта фигура. Герой как будто обнимает все пространство. Он открыт ему! Это как человек из нашего советского прошлого. Момент дороги и гор – все проходит через него. Мы ведь даже проверили рюкзак – ни одной бутылки алкоголя там нет, - тут же шутит Минсалим Тимергазеев.

А еще он сравнил алтайского туриста со статуей Христа в Рио-де-Жанейро. Но у нашего анатомия лучше передана.

- У меня просто невообразимый восторг от того, что уже сделано, - продолжает председатель жюри. – Перед нами скульптура Катуни. Это не просто Катунь – начинается река и превращается в рог изобилия для всех. Варган – пусть он напичкан всем, чем можно, но он все равно варган. Удивительная бабочка-человек. Это все настолько верно для нас. Надо все время достигать цели – ты полетел – не упади. Какую удивительную работу сделал африканец! Падающая вода, динамическое движение полное энергии… Невозможно всем дать первое место. Все хороши и необыкновенно великие.

I Международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение»Фото: Анна СЕМИНА

Кстати, за победу в номинации «Парковая скульптура. Индивидуально» Сергей Мозговой получил грамоту и сертификат на 50 тысяч рублей. А вот лучшая работа в номинации «Малая архитектурная форма. Команды» первое место заняла команда «Богородские мастера» (Сергиево-Посадский район, Московская область) и композицией «Катунские пороги». Они также получили 50 тысяч рублей.

Призеры получили сертификаты на 40 и 30 тысяч соответственно. Также участникам были вручены подарки от партнеров и спонсоров фестиваля, а кое-кого жюри отметило персонально. Так специальный приз – фигурку мамонта, вырезанную из бивня реального мамонта вручили скульптору из Ирландии Найл Эндрю Маги.

- Это тебе. Насовсем. От нас. Забирай, - сказал Минсалим Тимергазеев, вручая статуэтку Эндрю.

Организаторы признались, что первый международный фестиваль деревянной скульптуры определенно удался, и они сделают все, чтобы он стал регулярным.