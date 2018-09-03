2018-09-03T13:36:27+03:00
Здоровье

На пятый этаж - без одышки: чужое сердце стало своим

Алейский сантехник рассказал о своей жизни после трансплантации сердца
Марина КОЧНЕВА
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Пациента наблюдают каждые три месяцаПациента наблюдают каждые три месяцаФото: Марина КОЧНЕВА
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В понедельник, 3 сентября, житель Алейска Виталий Провоторов в краевой клинической больнице встретился с прессой живой и здоровый. Напомним, что на прошлой неделе некоторые СМИ, ссылаясь на депутата Госдумы заслуженного врача России Николая Герасименко, «похоронили» мужчину, сообщив, что тот умер, спустя три месяца после операции из-за того, что ему пересадили изношенное сердце.

Сам Герасименко, комментируя инцидент, объяснил, что вышло недопонимание, что речь шла о самой первой пересадке сердца, а не об этом пациенте. Также депутат говорил о том, что такие операции целесообразно делать в крупных центрах, которые этим занимаются - Москва, Питер, Новосибирск и так далее, а не у нас в крае.

Виталий, которому пересадили сердце семь месяцев назад в Барнауле, новость о своей «кончине» услышал от родственников.

- Я ехал из Новосибирска, вдруг брат звонит, спрашивает, я с ним говорю или нет, - вспоминает мужчина. - Я был не в курсе, оказывается, они новость эту прочитали, его жене плохо стало.

Затем пошли звонки от другой родни, друзей, знакомых.

- Я сам ничего, родные и друзья тяжело восприняли. Мне только смешно потом стало, когда прочитал, что якобы передо мной извинились, никаких извинений не было, - усмехается Провоторов.

По словам Виталия, после операции он живет полноценной жизнью (как и до инфаркта) - сам чистит снег во дворе, поднимается до пятого этажа без одышки. За семь месяцев поправился почти на 10 кило. Теперь даже собирается лишние сбросить немного с помощью физической нагрузки.

По словам заведующего кардио-хирургическим отделением Дмитрия Ананьева, пациента наблюдают каждые три месяца, состояние его стабильное, ограничений для физических нагрузок нет.

Пациента наблюдают каждые три месяца Фото: Марина КОЧНЕВА

Пациента наблюдают каждые три месяцаФото: Марина КОЧНЕВА

Сегодня в карте ожидания на пересадку сердца в краевой клинической больнице еще четыре «сердечника». В отделение по пересадке органов сделано на сегодня уже 4 пересадки печени, больше 80 почек, более 30 пересадок костного мозга, отметили врачи.

- Очень жаль, что находятся люди, которые пытаются остановить в крае развитие кардиохирургии, - заметил Ананьев, бросив камешек в адрес Герасименко. – Поверьте, за 25 лет работы я не раз видел людей, которые пытаются вставлять палки в колеса. И последний эпизод этому подтверждение. Это некрасиво, не медицинский подход совершенно, - считает кардиохирург.

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Валерий Елыкомов, в свою очередь, извинился перед родственниками пациента за «представителей медицины, которые опрометчиво дают информацию, приносящую после моральные страдания». Также добавил, что сегодня край не отстает от других регионов в оказании высокотехнологической помощи.

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