Горожане подарили гармонь 90-летней бабуле, играющей на улице

29 Авг. 08:34 2018-08-30T09:59:28+03:00

Прежний инструмент Анны Павловны из Барнаула прохудился, но купить новый не было денег

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Эту бабушку - божий одуванчик многие барнаульцы видели на улицах краевой столицы, чаще у гостиницы «Центральной» или у торгового центра «Простор».

Уличная прима

ivanfomin2020 Анна Павловна возле гостиницы "Центральная" с балалайкой. Видео Ивана Фомина

В белой кофточке, с кокетливым платочком на шее уличная прима поет тонким, чуть дребезжащим голоском, подыгрывая себе на гармони или балалайке. Когда прохладно, надевает белую шапочку, накидывает плащ. В ее репертуаре - и старинные песни, и советские, и на стихи любимых поэтов в своей чудаковатой аранжировке.

- Я с ней однажды познакомился, - рассказывает «Комсомолке» барнаулец Иван Фомин. - Анна Павловна поведала, что образования у нее особого нет, когда-то работала кладовщиком, потом на Трансмаше на станке. А на улицу пошла в девяностые, когда слишком тяжко стало. Гармонь и балалайку купила на рынке, сама освоила. Вроде сын у нее где-то есть, но уже сам пенсионер.

Дома Анне Павловне, по словам Фомина, одной скучно, а так - на людях, да еще и копеечка какая-никакая будет – на лекарства пригодится.

Пару недель назад Иван, остановившись возле седой музыкантши, распевающей на старинный мотив пушкинское: «Я вас любил, любовь еще быть может», обратил внимание, что гармонь-то у старушки совсем прохудилась.

Старая гармошка прохудилась. Фото Ивана Фомина

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Вечером молодой человек выставил в соцсетях ее фото с подписью: «Анна Павловна снова солирует у гостиницы «Центральной». 90 лет бабушке, играет на улице с 1995 года. Это уже пятая гармошка, остальные износились, да и эта скоро придет в негодность - уже отвалилась левая часть с клавишами. Каждое утро думает, что оно последнее, но бог милует».

На этот душевный пост народ мгновенно откликнулся. Бросили клич - купим бабушке гармошку!

- Буквально на следующий день предложили мне сразу и баян, и гармонь,- с восхищением рассказывает Фомин. – Мы решили, что баян будет слишком для нее тяжелый, а вот гармонь принесли яркую, легкую, звучную.

Бабушке гармонь нужней

Барнаульцы подарили гармонь 90-летней бабуле, играющей на улице. Фото Ивана Фомина.

Инструмент для Анны Павловны отдала безвозмездно тридцатилетняя Катерина Палаева.

- Я прочитала этот пост и достала красную гармонь с антресолей. Подумала, бабушке она нужней, - рассказала Екатерина.

В тот же день Иван помчался к гостинице «Центральной», чтобы обрадовать Павловну, но пожилой женщины на месте не оказалось.

- Я ее встретил следующим вечером, - рассказывает барнаулец, - сидела на крылечке, играла на балалайке. Оставив гармонь в машине, тихо подошел, послушал, а потом решил обрадовать новостью, что ее разваливавшуюся «Чайку» мы можем заменить.

Но вдруг услышал: «Мне уже приносили одну гармонь, не подошла».

- Ого, привередливая, а вдруг и наш подарок не понравится, - оторопел Ваня.

Но когда принес инструмент, и вручил его с любовью, увидел интерес в глазах Анны Павловны. В следующие минуты та уже развернула гармонь, и, наигрывая, запела старинную песню про переправы и веселого человека. А когда Фомин уходил, продолжала на ней играть.

ivanfomin2020 "Тест-драйв" новой гармони. Видео Ивана Фомина

И это еще не все. Недавно нашей героине барнаулец Игорь Костенко по своей инициативе собрал и вручил 16 тысяч рублей как подспорье на лекарства или другие нужды. Обрадованная бабушка растрогалась, прижала Игоря к себе, как любимого внука.