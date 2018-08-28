Ушел из жизни Анатолий Кирков, сыгравший Егичея в фильме «Ермак»

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-28T19:38:12+03:00

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После стремительной болезни на 70-м году жизни скончался актер Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Анатолий Кирков. Всероссийскую известность актер получил после роли в фильме «Ермак», в котором он сыграл Егичея.

Анатолия Киркова не стало в ночь на 27 августа. Трагическое известие подтвердили его коллеги по драматическому театру.

– Печальное известие. Сегодня ночью после непродолжительной болезни умер замечательный актер и человек Анатолий Александрович Кирков. Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Анатолий Александрович – оптимист, добряк, неунывающий человек, способный помочь любому. Его актерские работы всегда завоевывали зрительские сердца. Он был примером честного служения театральному искусству. 45 лет своей жизни актер отдал нашему театру! Товарищ и друг, надежный партнер по сцене, – говорят в театре.

Известно, что только в прошлом сезоне актер был задействован в 14 спектаклях. Среди них, как постановки для взрослых, так и для детей.

Анатолий Кирков родился 21 октября 1948 года в городе Слюдянка Иркутской области. В 1971 году он окончил Иркутское театральное училище. В Алтайский край приехал в 1978 году по приглашению главного режиссера краевого театра драмы. За всю свою актерскую карьеру сыграл более 80 ролей. В 2006 году Анатолий Кирков был награжден почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре».

Общероссийскую известность Анатолий Кирков получил после роли в фильме «Ермак», в котором он сыграл роль князя Егичея, друга и сподвижника главного героя.

Прощание с Анатолием Кирковым состоится в Барнауле в среду, 29 августа, в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8, с 11.30 до 13.00. Похоронят актера на Михайловском кладбище.