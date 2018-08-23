На Алтае нашли потомка неандертальца и денисового человека

СЕГОДНЯ 11:48 2018-08-23T12:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) и Института археологии и этнографии СО РАН сделали сенсационно открытие: денисов человек контактировал с неандертальцами и оставлял потомство. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

8 лет назад в Денисовой пещере Солонешенского района (Алтайский край) обнаружили останки древних людей. Изучение извлеченных из них ДНК привело к открытию совершенно новой ветви развития человечества – денисова человека. Ранее ученые знали только о существовании неандертальцев.

Дальнейший анализ генома найденных частей денисовцев позволил сделать очередное открытие: несмотря на то, что неандертальцы и денисовцы жили в разных уголках Земли, они иногда встречались и давали вполне успешное потомство. В журнале Science говорится о том, что подобное скрещивание значительно укрепило иммунитет людей. Это подтверждает найденный иммунный ген у гибридов, который способен распознавать и уничтожать чужеродные белки.

Кто знает, возможно, знаменитое сибирское здоровье зародилось более чем 90 тыс. лет назад? Этим временем датируется смерть 13-летней девочки, чьи останки были обнаружены в Денисовой пещере. И именно ее ДНК позволило говорить ученым о любовных союзах неандертальцев и денисовцев.

Согласно выводам ученых, мать алтайской девочки была неандертальцем, а отец денисовым человеком. Но не чистокровным. В его геноме содержатся вкрапления ДНК неандертальцев. Ученые полагают, что предки этого денисовца скрещивались с неандертальцами еще 300-600 поколений назад.

Любопытны и другие выводы ученых: мама девочки либо ее предки прибыли на Алтай из Хорватии. По крайней мере, ее ДНК указывает на прямое родство с неандертальцами из хорватской пещеры Виндия.