Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 20:42 2018-08-22T20:40:51+03:00

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Алтайские любители футбола ждали этого момента долгие-долгие годы и наконец-то свершилось! Футболисты барнаульского «Динамо» сумели обыграть куда более именитую «Томь» в 1/32 финала Кубка России. Теперь мы вживую увидим в своем городе команду из Премьер-Лиги! Это ли не фантастика?!

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

На бумаге «Томь», которая сейчас идет в группе лидеров ФНЛ, выглядела явным фаворитом в кубковом матче против барнаульского «Динамо». Даже когда стало понятно, что ряд ключевых игроков томской команды не приехали в столицу Алтайского края, все равно именно «Томь» имела более высокие шансы на победу.

С первых минут матча стало ясно, что динамовцы не собираются сдаваться без боя. В каждом эпизоде сине-белые демонстрировали запредельную самоотдачу и жажду борьбы. Особенно запомнилось упорство нападающего барнаульской команды Владимира Завьялова. Несколько раз игроки «Томи» нарушили правила именно на нем.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

Кто-то из болельщиков в перерыве сказал, что 0:0 – это уже хорошо. К этому можно было добавить, что не только хорошо, но и справедливо. К середине матча ни одна из команд на забитый гол не наиграла.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

А вот во втором тайме опасных моментов было гораздо больше. Один из них произошел на 66-й минуте. Все тот же Владимир Завьялов с ударной позиции метил в дальний угол ворот, но мяч в каких-то сантиметрах пролетел мимо штанги.

Этот эпизод воодушевил динамовцев и уже вскоре они имели еще один блестящий шанс выйти вперед, но вратарь «Томи» справился с ударом Виктора Липина. На добивании успел среагировать Владислав Хмелевский, но его удар тоже блокировали. В этот момент по трибунам стадиона «Динамо» пронесся вздох досады, но не разочарования.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

На 76-й минуте встречи уже томичи могли выйти вперед. Ислам Тлупов бил примерно с десяти метров, но Богдан Карюкин парировал этот удар. Еще через несколько минут полузащитник томской команды Никита Гвинейский промахнулся по воротам с близкого расстояния.

Концовку основного времени матча активнее провели томичи. Динамовцам на 85-й минуте пришлось сделать вынужденную замену. К этому времени у Владимира Завьялова начало сводить ноги. Вместо него на поле выпустили Максима Аксенова.

Несколько раз в самой концовке встречи у барнаульских болельщиков был повод схватиться за сердце, но команда выстояла, сохранив нули на табло.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

В дополнительное время матча динамовцы откровенно сосредоточились на обороне. «Томь» имела несколько хороших моментов для взятия ворот, но либо командные действия барнаульцев, либо надежная игра голкипера «Динамо» Богдана Карюкина так и не позволили томичам забить гол с игры.

После того, как сверхурочные полчаса истекли, команды отправились готовиться к серии пенальти.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

И на этот раз барнаульское «Динамо» пошло на то, чтобы на одиннадцатиметровые удары выпустить резервного вратаря Антона Трубина. Именно он стал героем матча 1/64 финала Кубка России против омского Иртыша. Тогда такой ход тренерского штаба оказался полной неожиданностью для болельщиков, но на этот раз многие уже были готовы к такому повороту.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

Когда счет в серии пенальти был 2:2 к мячу подошел игрок «Томи» Никита Гвинейский. Разбег. Удар. Мимо! На трибунах началось ликование, но оно продлилось недолго. Третий удар «Динамо» вышел пробивать Максим Полковников, но он также промахнулся.

Барнаульское «Динамо» сенсационно пробилось в 1/16 финала Кубка РоссииФото: Олег УКЛАДОВ

Следующие два удара обе команды реализовали. После положенных пяти попыток каждой команды счет был снова ничейный – 4:4. Теперь командам предстояло бить пенальти до первого промаха. Шестой удар у «Томи» исполнял Олег Шалаев. И вновь Антон Трубин вытянул счастливый билет у самой судьбы, отбив самый важный мяч в карьере, которая только-только начинается. У «Динамо» решающий удар вышел бить Владислав Хмелевский. К неимоверному счастью многочисленных болельщиков, которые, несмотря на ужасную погоду, пришли поддержать любимую команду, Влад реализовал свою попытку! Многие еще не осознали, но Барнаул увидит команду из Премьер-Лиги! Теперь это реальность!

Какой именно клуб приедет в столицу Алтайского края определит жребий. Потенциальные соперники барнаульского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России: «Анжи» (Махачкала), «Енисей» (Красонярск), «Крылья Советов» (Самара) и «Оренбург» (Оренбург).

Матчи следующей стадии Кубка России пройдут 26 и 27 сентября. Один из этих дней навсегда войдет в историю барнаульского футбола, и мы будем свидетелями этого грандиозного события.