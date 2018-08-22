2018-08-22T09:46:57+03:00
Наука

Юный физик из Бийска изобрел суперпакетик «Несгибаемый»

Алтайские школьники ярко заявили о себе на Летней школе Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании
Марина КОЧНЕВА
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Бийский школьник Павел Данилов открыл свойства идеальной упаковки сыпучих веществ.Бийский школьник Павел Данилов открыл свойства идеальной упаковки сыпучих веществ.
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Вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с неудобными упаковками? Берешь, к примеру, в кафе пакетик с сахаром или солью, пытаешься его разорвать - а это не так-то просто, нужно прикладывать силу. Или, наоборот, килограммовый пакет с сахаром или крупой рвется некстати.

Эврика!

Бийский школьник Павел Данилов открыл свойства идеальной упаковки сыпучих веществ. Юный исследователь недавно окунулся в большое научное приключение уникальной Летней школы Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Его проект «Несгибаемый» по физике обыденного получил специальный приз от Фонда Андрея Мельниченко и назван отличным.

Когда Павлу предложили поработать со стандартными сахарными пакетиками, он вспомнил, что те иногда не разрываются сразу. Юный физик решил создать бумажный квадратик, который можно было бы с легкостью разорвать, но при этом он был бы суперпрочным.

- Для начала я измерил силу, которую нужно прикладывать к стандартному пакетику, и выяснилось, что она нужна довольно большая, после этого задался вопросом, как эту силу уменьшить, - рассказывает автор эксперимента.

В процессе исследования 14-летний подросток изготовил целую партию сахарных пакетиков, в которых менялись параметры. Выстраивая гипотезы, он предположил, что если сахара в пакете будет больше, усилий для разрыва пакета понадобится меньше.

- Я полагал, что сахар тогда перестанет вести себя как сыпучее вещество, станет твердым, - рассказывает школьник, - и это даст то, что мне нужно.

И вскоре эксперимент показал удивительный результат. Оказалось, что объем сахара даже не нужно было увеличивать сильно. Представьте себе, если в стандартный пакетик с пятью граммами сахара на 6,44 квадратного сантиметра добавить всего лишь 1,43 грамма сахара, то он будет рваться на сгибе в два раза легче.

Все это Павел эффектно продемонстрировал, представляя свой проект.

- Полученное «соотношение» можно использовать в сфере упаковывания сыпучих материалов, при хранении, транспортировке, - считает наш талантливый земляк. - Ведь это соотношение наблюдается вне зависимости от объема самих пакетиков. Если мы перевернем задачу и решим создать суперстойкие пакеты с цементом или крупой, которые на сгибе разорвать очень сложно, это тоже будет работать.

Зеленый фонарик и другие

- Интересно, что в нашей школе сформировалась целая научная кулинария,- улыбается Павел.

К примеру, две девочки из Бийска - Лиза Тальберг и Марина Кашлева - исследовали потоки заварки в кружке чая, их проект назывался «чайные потоки». Еще один участник - Сергей Кротиков из Казахстана - наблюдал свечение различных электролитов в овощах. Он брал обычные огурцы и засаливал их в растворах различных солей, потом пропускал электрический ток и наблюдал свечение при горении. Его проект назывался «Зеленый фонарик».

- Это было замечательное приключение, говорит Павел. - Много науки, творчества. Представьте, в секции астрономии девочка открыла 16 новых переменных звезд, две из них уже зарегистрированы!

Насыщенное лето

- Сын вернулся из этого приключения довольный, с дипломами, кучей приятных подарков от Фонда Андрея Мельниченко, - говорит Ольга Данилова, мама мальчика. - Замечательно, что в Бийске появился филиал образовательного центра «Наследники Ползунова». До этого нашей семье бюджетников было трудно отправить ребенка на конкурсы за пределами города, это слишком затратно. А этим летом Паша благодаря Фонду побывал сначала на Азиатско-Тихоокеанском форуме в Тайване (их выбирали шесть человек со всей страны), а потом в подмосковном детском санатории «Поляны», где развернулась Летняя школа.

Родители отправляли своего сына в такое дальнее путешествие первый раз и, конечно, очень волновались.

- Опять же спасибо организаторам, каждый день они выставляли фотоотчет, и мы его вдоль и поперек пересматривали, - улыбается мама, - и видели фото сына счастливого, его друзей. В этой замечательной школе царил дух науки, творчества и товарищества.

Цифры

- 29 алтайских школьников (из Барнаула, Бийска, Рубцовска) отправились в Подмосковье при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК.

- Около 100 индивидуальных и коллективных проектов были выполнены участниками Летней школы.

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