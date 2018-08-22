Отбитые почки и сломанные ребра: В алтайском реабилитационном центре издеваются над людьми?

СЕГОДНЯ 08:33 2018-08-22T08:50:19+03:00

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Cейчас Cергей, житель Павловского района, может ходить без особых усилий - множественные ссадины уже зажили. Но мужчину все еще беспокоят сломанные ребра, отбитые почки и разорванная барабанная перепонка. Сейчас, после лечения в центре «Опора Алтай», он вынужден лечиться в краевой клинической больнице. В истории разбирались корреспонденты телеканала «Наши новости».

В этот центр обратилась подруга Сергея – посчитала, что там ему помогут в борьбе с алкоголизмом. Она внесла 25 тысяч рублей, а после за Сергеем приехали сотрудники центра и силой увезли. На так называемом лечении мужчина пробыл 40 дней. Все это время, уверяет, терпел издевательства и унижения и планировал побег. И задуманное удалось.

Учреждение «Опора Алтай» - частный дом в селе Хабазино Топчихинского района. Высокий забор, нет обозначений. С тем, что рассказывал Сергей, сотрудники учреждения категорически не согласны.

В одном из реабилитационных центров на Алтае издеваются над людьми?.Житель Павловского района пожаловался на бесконечные издевательства в одном из реабилитационных центров края. Оттуда мужчина сбежал, говорит устал от постоянных унижений над ним. Примечателен и тот факт, что в частное учреждение, призванное помогать в лечении от наркотической и алкогольной зависимости, земляк попал не по своей воле. Сразу же после побега мужчина обратился к следователям, которым предстоит оценить действия сотрудников центра. О гранях дозволенного - в нашем следующем материале.

- Я считаю это сплошной фикцией, потому что наш центр ведет прозрачную деятельность. Мы работаем давно и просто с мониторингом. По какой причине молодой человек написал эту клевету, я не могу прокомментировать, - сказал Дмитрий Таусенев, сотрудник реабилитационного центра «Опора Алтай».

Исключительно положительно о работе организации говорят и участковый, и соседи:

- Да никогда не слышала, что там что-то было противоправное. Обычно все даже разговаривают друг с другом по имени-отчеству. Помогают всему селу. Такого, чтобы там кого-то гнобили, я не слышала, - рассказала жительница c. Хабазино Елена.

Клевета это или нет - предстоит разобраться следователям. Сергей написал заявление. Как раз в момент съемки в Хабазино, по всей видимости, началась проверка. Правоохранители зашли в здание, после стали опрашивать соседей.

- Сейчас проводится доследственная проверка по сообщению о незаконном удержании, а также неправомерных действиях со стороны сотрудников центра реабилитации для алко- и наркозависимых, который расположен в Топчихинском районе, - сообщила Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по краю по взаимодействию со СМИ.

Сейчас деятельность таких частных центров в стране, по сути, не регулируется: закона об их деятельности нет, проверки проходят только после заявлений. Какими методами лечат наркоманов и алкоголиков, не известно. Чтобы избежать таких историй, нужно законодательно закрепить работу специальных групп, которые могли бы проверять центры, считает Дмитрий Симанко, директор АНКО Алтайского края «Твой кров» (это организация, подобная «Опоре Алтай») :

- Это должна быть такая группа, которая могла бы в определенный момент выехать с проверкой. Естественно, неожиданно. А зависимые люди уход из центров перед родственниками зачастую оправдывают тем, что их там избивают, не кормят и так далее, - говорит он.

Что касается Сергея – он ждет операцию и надеется, что она вернет ему частично потерянный слух. Врачи обещают благоприятный исход. Но по ночам мужчину все ещё мучают кошмары.