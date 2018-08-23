«Мерседес» из «Запорожца»: барнаулец делает из утиля фэнтези-мобили

СЕГОДНЯ 08:40 2018-08-23T08:59:34+03:00

В гараже у Виктора Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных авто [фото]

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Житель Барнаула Виктор Лакизин сделал очередной автошедевр. На этот раз из старого «Запорожца» он создал автомобиль, напоминающий «Мерседес» начала XX века.

- Сосед собирался сдать «Запорожец» в утиль, но я его выкупил за 5 тысяч рублей. Начал резать, пилить, переделывать, - рассказывает мастер. - Пришлось вложить еще около 30 тысяч рублей.

В итоге получился совершенно новый автомобиль. Внешне он чем-то напоминает «Мерседес» начала XX века. Многие шутят, что Лакизину уже нужно придумывать собственную марку. Кстати, отлично бы подошло «Фэнтези-мобиль», ведь в гараже у Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных авто. Все они - будто из сказки - кареты, кабриолеты и т. д.!

Кстати, все машины на ходу. Но! Ни на одной он не имеет права ездить, так как автомобили не зарегистрированы, а потому не могут передвигаться по улицам. Раньше Виктор вывозил их на выставки, которые проходили в День города, День Победы, но сейчас оставил эту затею - чтобы доставить на праздник на эвакуаторе хотя бы одну переделанную машину, нужно минимум 5 тысяч рублей. Живет мужчина на пенсию - так что подобное удовольствие не по карману.

- Моя мечта сделать музей! Представляете, как бы было круто построить где-нибудь на Змеиногорском тракте музей необычных автомобилей, выставить там машины наших умельцев - а ведь показать есть что! Люди бы ехали, останавливались, смотрели! А я бы выдавал на входе памперсы! - смеется Лакизин.

- Памперсы?! - удивляюсь.

- Ну да! Надо же будет куда-то восхищение девать! - шутит седовласый мужчина.

в гараже у Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных автоФото: из личного архива героя(ев) публикации

Чувства юмора ему не занимать. Кстати, может вас это удивит, но по образованию Виктор Лакизин - музыкант ударных инструментов. Когда-то даже работал в Алтайской филармонии. Потом занялся бизнесом - продавал изделия из дерева. Но через какое-то время бизнес сдулся. Сейчас он обычный пенсионер. Нет, все-таки необычный. Он пенсионер, который не может просто сидеть на месте, у которого шило в одном месте, который тратит всю свою пенсию не создание своих автомобилей.

В гараже у Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных автоФото: из личного архива героя(ев) публикации

- А живем мы на пенсию жены! - говорит мужчина.

Сейчас Лакизин работает над новым проектом - купил старенький «Москвич-401» и начал делать из него очередной шедевр в стиле «Фэнтези-мобиль».

- Да и гараж обустраиваю, хочу сделать из него небольшой музей - экспонатов уже достаточно!

В гараже у Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных автоФото: из личного архива героя(ев) публикации

В гараже у Лакизина стоит уже около десятка необычных самодельных автоФото: из личного архива героя(ев) публикации