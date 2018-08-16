Алтайский школьник, прооперированный за счет хоккеиста Ильи Ковальчука, идет на поправку

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-15T16:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук минувшей весной продал подаренную ему машину BMW X5 и оплатил операцию алтайскому школьнику. Сейчас мальчик идет на поправку.

«Комсомольская правда» - Барнаул» рассказывала историю о 13-летнем Яше из села Первомайское Алтайского края еще в апреле. Тогда мальчик только познакомился со своим героем и, без лишней скромности, можно сказать, спасителем – хоккеистом Ильей Ковальчуком.

От своего друга, а по совместительству известного интернет-блогера Амирана Сардарова спортсмен узнал о мальчике со страшным недугом – саркомой, которая повредила кость и школьнику требовалась установка эндопротеза коленного сустава. Цена вопроса была немаленькая – почти три миллиона рублей. Для бабушки и мамы Яши – это неподъемная сумма, но не для Ковальчука. Он давно решил, что свою «олимпийскую» машину продаст, а деньги потратит на благотворительность.

Буквально спустя несколько дней после заключения сделки, Илья вместе со своими друзьями – Амираном, а также резидентами Comedy Club Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым отправились в гости к Яше и его бабушке. Казалось, счастью хозяев московского «Доброго дома», где проживал школьник, не было предела. Они одарили звезд подарками, а также напоили чаем. Однако это было не просто знакомство. Ковальчук сообщил, что перечислит на счет благотворительного фонда «Спаси жизнь» деньги, которые пойдут на лечения Яши.

Операция

10 июля в отделении опухолей опорно-двигательного аппарата онкологического центра имени Блохина Якова Любченко благополучно прооперировали. С его диагнозом, увы, нельзя было сразу встать и отправиться домой. Поэтому только месяц он восстанавливался. В Фонде рассказывают, что мальчик стойко перенес все тягости и теперь он радуется своему выздоровлению.

- Мальчику установлен раздвижной, неинвазивный эндопротез фирмы «Stanmore». Его преимущество в том, что по мере роста ребенка эндопротез будет удлинен с применением электромагнитный волн (без операции). Такой протез позволяет пациенту вести обычный образ жизни. В последующем, при завершении роста ребенка, при необходимости будет выполнена замена эндопротеза, - говорит врач Яши старший научный сотрудник хирургического отделения, к.м.н. Денис Хестанов.

Спустя месяц, 8 августа, врачи на месяц отпустили Яшу домой.

Яша после операции (фото: предоставлено Фондом)

Теперь друзья

На протяжении всего этого времени Илья Ковальчук был на связи с мальчиком. Как оказалось, для спортсмена благотворительность была все-таки не пиар ходом. Он искренне переживал за состояние Яши, интересовался его здоровьем, старался поддерживать морально, а оказавшись в Москве, заезжал в гости к нему и другим ребятам, подопечным Фонда.

Когда прошла операция, и завершился первый этап восстановления, Яшу отпустили в «Добрый дом». Когда мальчик собирал вещи для отправки на Алтай, ему сообщили, что скоро придут гости. Оказалось, что это были его новые друзья – Илья Ковальчук и Амиран Сардаров. Гарик Харламов на тот момент был в отпуске далеко от столицы, но даже он прислал школьнику видеосообщение с поздравлениями и пожеланием скорейшего выздоровления.

Звездные гости принесли маленьким жителям «Доброго дома» не только массу положительных эмоций, но и не забыли про сувениры: шайбы, кепки, кружки, шарфы и многое другое. Во время традиционного чаепития они расспросили Яшу о том, как прошла операция. Мальчик же признался, что в реанимации ему было скучно, но он безумно рад, что все самое страшное уже позади. На прощание Илья пообещал, что когда в следующий раз будет в Москве, обязательно заедет к подопечным фонда «Спаси жизнь».

- Такое внимание для наших подопечных – дороже золота, - говорит председатель фонда Юлия Ромейко. – Все знают, насколько важны для выздоровления детей позитивные эмоции и настрой. И общение с олимпийским чемпионом, с топовыми блогерами YouTube, с людьми, добившимися успеха и известности благодаря своим талантам – очень вдохновляющий и помогающий опыт для наших детей.