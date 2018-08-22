2018-08-22T12:36:01+03:00
Общество

Компания «Селф» будет достраивать здание художественного музея в Барнауле

Она единственная подала заявку на участие в аукционе
Анна СЕМИНА
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Художественный музейХудожественный музейФото: Олег УКЛАДОВ
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Строительная компания «Селф» выиграла аукцион на проведение завершающей части реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле.

Накануне, 21 августа, завершился прием документов от участников конкурса, а также состоялась процедура вскрытия конвертов от потенциальных подрядчиков. Согласно протоколу аукционной комиссии, заявку подала только одна компания – «Селф», причем сделала она это ровно за 30 минут до начала вскрытия.

Изначально сумма контракта составляла 611 792 884,28 рублей. Что касается «Селфа», то он понизил ставку всего на 101 000 рублей. А так как других участников аукциона не оказалось, то именно с ним будет подписан контракт на завершение реконструкции художественного музея.

А между тем, здание, работы на котором приостановили после того, как предыдущий подрядчик «СтройГАЗ» был признан банкротом, не законсервировали. На сегодняшний день недострой уже начал разрушаться. И даже более того – специальная комиссия нашла недочеты в работе строителей, так что новому подрядчику предстоит устранить и их.

Напомним, работы на площадке художественного музея начались еще шесть лет назад. За это время менялись и подрядчики, и сметы. Стоимость объекта уже перевалила за миллиард рублей, хотя, как признают эксперты, даже за меньшую сумму можно было построить более подходящее функциональное здание.

При этом вышеуказанный «Селф» в прошлом году уже подписывал контракт на 122 миллиона рублей. Тогда разгорелся жуткий скандал, так как некоторых претендентов даже не допустили до конкурса. Примерно через год и эта компания направила уведомление об отказе от государственного контракта. В начале мая его расторгли, а инициатор разрыва потребовал оплатить ему понесенные затраты на исполнение контракта в размере 760 тысяч рублей.

После заключения нынешнего договора «Селф» должен будет в десятидневный срок предоставить график выполнения работ.

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