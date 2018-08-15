2018-08-15T09:38:02+03:00
Афиша

Biysk Global Party 2018: Арсений Бородин, танцевальное 3D-шоу и светящиеся шары

Глобальный молодежный фестиваль пройдет 2 сентября
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото из архива Larisa Dance ShowФото из архива Larisa Dance Show
Изменить размер текста:

Место встречи - город Бийск, микрорайон Зеленый клин. Дата встречи – 2 сентября. В этот день здесь в третий раз пройдет глобальный молодежный фестиваль Biysk Global Party 2018, организатором которого является Фонд Александра Прокопьева при поддержке администрации города.

Программа обещает быть насыщенной. С 14 часов на площадке будут работать разнообразные мастер классы. Так, горожане и гости Бийска смогут научиться танцевать сальсу и вальс, изготавливать картины из цветного песка, делать кукол, оригами, аксессуары для волос, аквагрим, плести из бисера и многое другое. А в «Цветочном городе» можно будет поучаствовать в мастер классах от флористов по составлению букетов, научиться оформлению и упаковке подарков, а также посмотреть выставку цветочных композиций и приобрести понравившуюся.

Море позитивных эмоций доставит игровая программа с ростовыми куклами и показательные выступления собаководов-любителей. А выступления спортивных школ и силовой экстрим приведут в восторг каждого зрителя. Любителям красивых фото тоже найдется занятие: на площадке будет работать множество фотозон - от романтической до сказочной.

Фото из архива Арсения Бородина

Фото из архива Арсения Бородина

И, конечно же, ожидается грандиозная, незабываемая яркая концертная программа с запуском светящихся шаров, танцевальным флешмобом и розыгрышем призов. На сцену выйдут творческие коллективы Алтайского края, команда Larisa Dance Show / Sintes.tv с уникальным танцевальным проекционным 3D-шоу и звездный гость Арсений Бородин - победитель проекта «Главная сцена», участник шоу «Голос», финалист «Фабрики звезд - 6», «Фабрики звезд - Возвращение», призер конкурса «Новая Волна».

Информационный партнер мероприятия Сибирская медиагруппа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Станции СГК нарастили производство электроэнергии на фоне спада в энергосистеме региона
Нидерланды выдали барнаульца, обманувшего друзей на 23 млн рублей
Оператор заправочной станции ответит за взрыв и гибель человека
Алтайским аграриям помогают рассчитать необходимое количество удобрений
Светофор отключат в Барнауле на улице Молодежной
Мошенник попытался обмануть администратора гостиницы в Новоалтайске
Житель Камня-на-Оби целенаправленно испортил автомобили соседей
Водителей призывают объезжать улицу Червонную
Барнаульцы жалуются на "нефть" из кранов
На бульваре Землянова в Новоалтайске появятся верёвочный парк и скейт-площадка
Виктор Томенко отказался участвовать в предвыборных дебатах
Алтайские военные примут участие в полевом лагерном сборе в Сибири
Воспитанник алтайского хоккея стал капитаном новокузнецкого «Металлурга»
Алтайские гребцы завоевали медали первенства России
Вертолет МЧС вылетел для спасения туристов в горах Алтая
Пчеловоды Алтайского края представили лучшие сорта меда
Барнаульцы возмущены интервалом движения автобуса маршрута №24
«Ростелеком» провел масштабный тренинг для алтайских предпринимателей
Отчим в Алтайском крае убил пятилетнюю падчерицу
Прораб стройки погиб в Барнауле после падения с высоты
Селянин убил двух собутыльников на Алтае
Тротуары с рисунками и светодинамический фонтан появятся в Барнауле
Почти 37 млн рублей задолжали барнаульцы за холодную воду
В Барнауле бомж жил у случайных знакомых и обворовывал их
Долгожданный рейс: первый самолет отправился из Барнаула на Хайнань
Вертолет к туристам на Алтае до сих пор не может вылететь