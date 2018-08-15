Biysk Global Party 2018: Арсений Бородин, танцевальное 3D-шоу и светящиеся шары

СЕГОДНЯ 09:35 2018-08-15T09:38:02+03:00

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Место встречи - город Бийск, микрорайон Зеленый клин. Дата встречи – 2 сентября. В этот день здесь в третий раз пройдет глобальный молодежный фестиваль Biysk Global Party 2018, организатором которого является Фонд Александра Прокопьева при поддержке администрации города.

Программа обещает быть насыщенной. С 14 часов на площадке будут работать разнообразные мастер классы. Так, горожане и гости Бийска смогут научиться танцевать сальсу и вальс, изготавливать картины из цветного песка, делать кукол, оригами, аксессуары для волос, аквагрим, плести из бисера и многое другое. А в «Цветочном городе» можно будет поучаствовать в мастер классах от флористов по составлению букетов, научиться оформлению и упаковке подарков, а также посмотреть выставку цветочных композиций и приобрести понравившуюся.

Море позитивных эмоций доставит игровая программа с ростовыми куклами и показательные выступления собаководов-любителей. А выступления спортивных школ и силовой экстрим приведут в восторг каждого зрителя. Любителям красивых фото тоже найдется занятие: на площадке будет работать множество фотозон - от романтической до сказочной.

Фото из архива Арсения Бородина

И, конечно же, ожидается грандиозная, незабываемая яркая концертная программа с запуском светящихся шаров, танцевальным флешмобом и розыгрышем призов. На сцену выйдут творческие коллективы Алтайского края, команда Larisa Dance Show / Sintes.tv с уникальным танцевальным проекционным 3D-шоу и звездный гость Арсений Бородин - победитель проекта «Главная сцена», участник шоу «Голос», финалист «Фабрики звезд - 6», «Фабрики звезд - Возвращение», призер конкурса «Новая Волна».

Информационный партнер мероприятия Сибирская медиагруппа.