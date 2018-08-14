СЕГОДНЯ 07:28 2018-08-14T07:29:33+03:00

Четыре факта, почему зубы надо лечить ДО беременности Фото: Олег УКЛАДОВ

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Самое главное, для успешной беременности, это подготовка организма женщины к рождению здорового ребенка. Необходимо посетить ряд специалистов и сдать определенный перечень анализов. В этом списке есть и врач-стоматолог. Правда, стоматологическое лечение женщины часто остается без должного внимания, и откладывается на потом. Чего делать категорически нельзя.

Факт 1. Всё дело в гормонах

Гормональная перестройка организма при беременности приводит к ослаблению иммунной системы и, как следствие, благоприятствует развитию микроорганизмов, в том числе и в полости рта.

- Если у женщины проблемы с деснами, есть кровоточивость, отсутствует качественная гигиена, имеются заболеваниями зубов, кариес – всё это является патологическими очагами инфекции, - отмечает Олеся Шмидт, стоматолог-терапевт стоматологической клиники «Денталь». - А инфекция, как известно, может пройти через гемаплацентарный барьер, достигнуть плода и сказаться на здоровье будущего ребенка. Более того, если что-то было в хроническом состоянии – оно в обязательном порядке обострится во время беременности. Советую, не тянуть с походом к стоматологу.

Факт 2. «Стройматериалы» для малыша

Максимальное количество ресурсов тратит организм матери на формирование и вынашивание ребенка. Для строения скелета ребенка организм женщины требует большое количество кальция, фтора, фосфора и других минеральных веществ. И если каких-то необходимых веществ организму не хватает, то эти микроэлементы берутся из костей и зубов. Такие "заимствования" могут негативно сказаться на костной ткани и зубах будущей мамы.

Факт 3. Опасный период

Первый триместр является одним из важных этапов беременности, на котором проводить лечение зубов с применением анестезирующих препаратов крайне нежелательно. В этот период происходит закладка и развитие всех органов плода. Не полностью сформировавшаяся плацента не способна обеспечить качественную защиту плода.

Наиболее благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. К не самым благоприятным периодам относятся первый и третий триместры.

Факт 4 No stress

- Состояние эмоционального фона – очень важно, - резюмирует Олеся Шмидт, стоматолог-терапевт стоматологической клиники «Денталь». - При лечении зубов реакция организма будущей матери - непредсказуема. Боль может спровоцировать спазм сосудов, естественным образом увеличивается и концентрация адреналина в крови. Всё это риск! Поэтому, милые женщины, я настаиваю – пролечите все зубки до беременности, во время ее планирования!

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