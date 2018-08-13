В Барнауле нашли тело пропавшего полгода назад Гены Леонова

СЕГОДНЯ 12:34 2018-08-13T12:43:02+03:00

Последний раз 19-летнего парня видели, когда он пошел на тренировку

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Последний раз Геннадия Леонова видели 9 апреля. По словам его сестры, около 17.00 парень взял спортивную сумку и пошел, скорее всего, в спортзал. 19-летний студент тренировался в «Рельефе» на улице Юрина, но там он так и не появился.

Когда он не вернулся домой, а телефон перестал отвечать, семья забила тревогу – Гена был слишком «домашним», чтобы вдруг исчезнуть и никого не предупредить. Парень как сквозь воду канул – его искали волонтеры, полиция, но безрезультатно.

- Гена был очень скромный, не пил и не курил, не разговорчивый, - рассказала знакомая парня Алена Сенчина.

Он учился на третьем курсе Алтайского промышленно-экономического колледжа. По одной из версий, он мог уехать на заработки в другие регионы, чтобы помочь своей семье. Нашлись даже свидетели, которые его якобы видели, но это информация не подтвердилась.

На днях в Барнаулке выловили тело мужчины. Оно пролежало в воде слишком долго, размыв черты, поэтому узнать его было невозможно. ДНК-экспертиза показала, что это пропавший Геннадий Леонов. Как стало известно «КП», на теле нет внешних признаков насильственной смерти. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые помогут установить точную причину смерти.

- Мы не знаем, когда будут похороны, нам пока не отдают его тело. Версий произошедшего тоже никаких нет, вода смыла все следы, - рассказал сестра погибшего парня Мария.

- Вскоре после исчезновения Геннадия Леонова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийства). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Результаты станут известны через пару недель, - рассказали в краевом управлении Следственного комитета.