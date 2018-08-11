2018-08-10T14:05:58+03:00
Общество

Звездопад Персеиды 12 августа 2018 года будет виден на Алтае

Загадывать желание во время звездопада Персеиды 12 августа 2018 года можно будет каждую минуту!
Анна АДАМАЙТЕС
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Фото: "Любительская метеорология в Кирове"Фото: "Любительская метеорология в Кирове"
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Практически весь август жители Алтайского края могут загадывать желания – в это время на небе внимательные романтики замечают множественные падения звезд. Однако самый пик звездопада придется на 12 августа. В ночь на 13-е (примерно с полуночи) можно невооруженным взглядом увидеть яркий и насыщенный звездопад.

В Барнаульском планетарии пояснили, что это явление носит название метеорного потока Персеиды. Повторяется он каждый год практически в одно и то же время. При этом к звездам он не имеет никакого отношения.

- В августе метеорные потоки порождает комета Свифта-Туттля. Ее частички кружат в космосе очень долгое время. Ориентиром для наблюдений могут послужить созвездия Персеи или Кассиопеи. След от метеора будет виден примерно раз в минуту. Будет казаться, что звезды просто сыпятся с неба, но на самом деле это не звезды. Это пылинки, очень мелкие камешки буквально в несколько миллиметров, которые сгорают в атмосфере. Именно это сгорание мы и наблюдаем, - рассказала Ольга Ягодкина, лектор Барнаульского планетария.

Лучше всего звездопад видно за городом, т.к. наблюдать за явлением мешает городская подсветка. Идеально – при ясной безоблачной погоде и новолуние. В это время как раз оно и будет.

Кстати

11 августа жители Алтайского края увидят и другое яркое космическое явление – частичное солнечное затмение. Около 20% солнечного диска закроется Луной. В Барнаульском планетарии с 17.00 до 18.00 это явление можно будет увидеть на специальной астрономической площадке через телескоп. Помешать акции может только облачная или дождливая погода.

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