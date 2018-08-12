Лайфхак: Как сэкономить в путешествии по Крыму

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-12T13:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Можно ли сэкономить в путешествии по Крыму? Конечно можно! Корреспондент «Комсомольской правды» - Барнаул» убедилась в этом собственном опыте.

Так уж получается, что иногда путешествие по России выходит не таким уж дешевым. Порой гораздо выгоднее отправиться с пакетным туром заграницу. Однако для тех, кто хочет увидеть свою страну есть несколько вариантов, как можно сэкономить.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Транспорт

Увы, львиную долю затрат по-прежнему составляет переезд/перелет и пока с этим ничего не поделаешь, впрочем, если ты молод, то существует масса субсидированных программ, по которым ты можешь отправиться в тот же Крым с неплохой скидкой. Кстати, многие так и делают, поэтому на курортах полуострова много молодежи. А еще для них это новое и пока еще малоизведанное место для отдыха. Правило брать билеты заранее тоже работает. Так что если ты точно уверен в поездке, то старайся покупать перелет зимой. Так он окажется раза в полтора-два дешевле.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Уже в самом Крыму проезд тоже относительно недорогой. К примеру, троллейбус по Симферополю стоит всего 14 рублей и вместо такси от аэропорта до центра города или до вокзала (ж/д или авто) можно добраться и на нем.

Из Симферополя мой путь лежал в Ялту. Доехать до него можно сразу несколькими способами: на автобусе, стоимость которого составляет 216 рублей плюс багаж, либо на троллейбусе – 145 рублей плюс багаж. Что ж, выбор очевиден. Кроме того крымская троллейбусная линия соединяющая Симферополь и Ялту – это самая длинная в мире и единственная горная в Европе троллейбусная дорога! Ну как тут не воспользоваться случаем?

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Стоит отметить, что троллейбус едет дольше, чем автобус, еще и с остановками (как обычный городской маршрут), но скорости там и так небольшие, особенно по серпантину. Так что путь составит около 2-2,5 часов. Но это не страшно: здесь даже в троллейбусах есть кондиционеры.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Еще один продолжительный переезд был из Ялты в Феодосию. Он обошелся в 558 рублей и 56 рублей за багаж. Если учесть отдаленность городов, то не так уж много.

Еда

В той же Ялте буквально на каждом шагу кафе, рестораны, бары, столовые и так далее и чем ближе к береговой линии, тем дороже. Первая и главная рекомендация – отойти чуть дальше в глубь города и ценник упадет в несколько раз.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Какой же курорт без фруктов? Здесь их на любой вкус и цвет. Лучше всего брать на базарчиках – здесь и выбор больше и они намного свежее. Причем желательно брать в конце дня или даже вечером. Стоимость также снижается порой даже в два раза. А иногда можно попасть под «акцию» у кого-нибудь продавца и он будет готов отдать товар чуть ли не за бесценок.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Если же вы живете на квартире или снимаете номер/хостел, где есть полноценная кухня, то готовить можно самостоятельно и это будет дешевле. Есть только один минус – сами по себе продукты на полуострове довольно дорогие и выбор, даже у нас, на Алтае, гораздо лучше. Та же молочка в нашем регионе свежее и ассортимент шире.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Проживание

Предложений по жилью в Крыму несусветное количество и можно выбрать на любой кошелек. Для бронирования достаточно воспользоваться популярными интернет-сервисами. Но тут надо учесть, что не на всех курортах есть большой выбор тех же хостелов. Допустим в Феодосии их попросту нет и там туристов готовы принять в гостевых домах или на квартирах и в этом случае придется держать связь с их хозяевами на пульсе, так как там вашу бронь могут легко отменить ради другого более выгодного предложения и даже не оповестят.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Что касается койко-места в хостелах, то даже в разгар сезона оно обойдется от 500 рублей и выше. Есть один минус – сезон заканчивается 1 октября и многие места приема гостей закрываются, а между тем, туристы продолжают ехать и это осложняет поиск ночлега.

Экскурсии

Экскурсии в Крыму предлагают буквально на каждом шагу и прежде чем сделать выбор лучше прицениться, а вот в некоторые места проще съездить самостоятельно. К примеру, экскурсия к Ласточкиному гнезду с сопровождением обойдется вас в 1500 рублей. Если же отправиться туда на обычном автобусе, то билет в одну сторону составит от 35 рублей. При этом вы не ограничены во времени. Точно также можно сэкономить на поездке на винодельческий завод «Массандра» в Ялте и во многие другие места.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Вход в государственные музеи тоже не сильно бьет по кошельку. Так посетить Феодосийскую картинную галерею имени Ивана Константиновича Айвазовского можно всего за 350 рублей. В эту стоимость входит осмотр экспозиций в двух зданиях – а это самая большая коллекция работ великого мариниста, и экскурсионное обслуживание.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

В музей Марины и Анастасии Цветаевых можно попасть за 50 рублей (80 рублей с экскурсией).

А вообще, в Крыму немало исторических памятников и других объектов (дворцы, крепости, башни, могилы известных личностей), которые можно совершенно бесплатно.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Сувениры

Стоимость сувениров в Крыму, как и во всех других курортах зависит от места, где они продаются. Если рядом с популярными у туристов мест – значит дороже в 2-3 раза. Что касается местного вина, а его частенько покупают в качестве подарка, то лучше его приобретать либо непосредственно на заводе, либо в фирменных магазинах. Экономия будет существенная.

Путешествие по КрымуФото: Анна СЕМИНА

Итого

За неделю в Крыму я потратила менее 7,5 тысяч рублей (включая проезд и проживание). Бюджетный туризм есть даже в России, главное знать, как правильно сэкономить.