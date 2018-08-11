Солнечное затмение 11 августа 2018 года даст старт в счастливую жизнь

СЕГОДНЯ 05:38 2018-08-11T07:27:40+03:00

11 августа 2018 года состоится частичное солнечное затмение. Начнется оно в 11.02 (время московское) и закончится в 14.31 (по мск). Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Что обязательно нужно сделать в день солнечного затмения 11 августа 2018 года, чтобы привлечь удачу

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11 августа 2018 года состоится частичное солнечное затмение. Начнется оно в 11.02 (время московское) и закончится в 14.31 (по мск). По словам экспертов это необычный день, который закрывает в этом году так называемые коридор затмений. 11 августа может принести кардинальные перемены в жизнь каждого человека.

- В этот день энергия Солнца будет настолько мощной, что будут исполняться желания и намеченные цели. Но при условии, что вы четко и ясно их сформулируете (в идеале - пропишите на бумаге - прим. авт). Лучшее время для этого- начало 1-го лунного дня ( 11 августа после 13.00), - рассказывает барнаульский парапсихолог Лариса Алексеева. – Запомните: две недели до затмения и две недели после него каждый из нас получит уникальный шанс изменить свою жизнь.

Удачное время для смены работы

В этот период многим придется искать новую работу, причем не по своей воле.

- Фортуна будет на стороне тех, кто именно сейчас решит кардинально сменить профессию. Но это непременно должно быть любимое дело. Успех в этот период ждет тех, кто занимается работой, которая ему по душе, - считает парапсихолог.

Также прибыль гарантирована тем, кто только начал развивать собственный бизнес или участвует в новых проектах.

Новый этап для отношений

11 августа в отношениях может наступить важный этап.

- Будет высокий риск разрыва существующих связей. Одни пары решат расстаться, потому что противоречия между ними станут критическими. Другие, наоборот, почувствуют невероятную нежность и тепло к своему партнеру, их отношения станут более гармоничными и счастливыми, - считает Лариса Алексеева.

Тем, кто размышляет над разводом, звезды советуют не спешить, возможно, именно сейчас ваши отношения выйдут на новый уровень. В этом месяце все важные решения лучше принимать после 25-го августа.

Нужно пересмотреть свое прошлое

Затмение 11 августа будет происходить на фоне ретроградности Марса, Меркурия, Нептуна, Сатурна и Юпитера.

- Это значит, что изменить свое будущее человек сможет только при условии пересмотра своего прошлого. Сейчас стоит сделать правильные выводы из событий, которые уже произошли, и проанализировать собственные цели, - рассказывает Лариса Алексеева.

Затмение 11 августа — идеальное время, чтобы завершить все прошлые этапы и приступать к планированию светлой и счастливой жизни.