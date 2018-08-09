2018-08-09T12:23:46+03:00
Происшествия

Альпинист из Новокузнецка сорвался со скалы на Алтае и погиб

Еще один мужчина находится в больнице
Иван ОЛЕКСЮК
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Погибший Илья Шперлинг.Погибший Илья Шперлинг.Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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Два альпиниста сорвались со скалы в Республике Алтай. Они спускались с Ак-Тру - это одна из вершин Северо-Чуйского хребта.

Сообщение о ЧП поступило в службу спасения в 00.30 7 августа. Оба туриста получили тяжелые травмы, один из них скончался на месте, другого эвакуировали вертолетом МЧС в больницу в Горно-Алтайске.

- В 03:30 из лагеря сезонного спасательного поста на место происшествия выдвинулась группа «Алтайского поисково-спасательного отряда» в составе трех человек. Они подготовили пострадавших к посадке на вертолёт МЧС России, который отправился за ними из Красноярского авиационно-спасательного центра. В Горно-Алтайске на его борт поднялись еще четверо спасателей, в том числе медик. Погодные условия и местность позволили вертолёту близко подлететь к пострадавшим и быстро поднять их на борт, - сообщили в республиканском управлении МЧС.

К несчастью, 33-летний Илья Шперлинг скончался до прибытия помощи. Он был опытным альпинистом, у парня остались жена и двое маленьких детей.

- Сегодня в 5 утра не стало самого дорогого человека в моей жизни. Он погиб на спуске с вершины Ак-Тру. Похороны пройдут 10 августа в Новокузнецке, - написала его жена Анастасия.

По факту происшествия управление Следственного комитета по Республике Алтай начало проверку, по ее результатам примут решение.

Попутно спасатели помогли еще одному туристу из Ижевска, который на высоте 3600 метров над уровнем моря получил травму ноги при восхождении на гору Белуха в Усть-Коксинском районе. Он был в составе группы из десяти человек, ему на месте оказали первую помощь. Эвакуация также прошла успешно. Все пострадавшие были застрахованы. Расходы на их спасение составили около 2 млн рублей.

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