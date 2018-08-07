Строка раздора: почему жители Барнаула теперь платят за «подогрев»

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-07T10:22:45+03:00

В августе горожане получили квитанции за услуги ЖКХ с новой строкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В августе горожане получили квитанции за услуги ЖКХ с «разделенной» горячей водой

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В начале августа жители краевой столицы получили квитанцию, в которой строка «горячая вода» разделилась на две – «вода» и «подогрев». Это вызвало многочисленные вопросы – людей не предупредили о том, что считаться горячая вода будет впредь по раздельности.

Как пояснили в Сибирской генерирующей компании, нормативы расхода тепла на подогрев холодной воды были утверждены 18 апреля 2018 года региональным управлением по госрегулированию цен и тарифов. Решение вступило в силу 1 июля, и с того дня горячее водоснабжение стали считать по-новому.

Вода

Теперь, в первой строке «горячее водоснабжение/вода» указывается количество холодной воды в кубометрах, которое идет на приготовление горячей. Объем определяется по показаниям водосчетчика горячей воды либо исходя из норматива потребления горячей воды на человека, умноженного на тариф на холодную воду.

Строка высчитывается: 3 куб.м х 22,95 руб./куб. м. = 68,85 рублей.

Подогрев

Вторая строка называется «горячее водоснабжение/подогрев». В ней указывается тепловая энергия, которая была затрачена на приготовления горячей воды. В СГК пояснили, что рассчитывается строка посредством умножения норматива на подогрев холодной воды на тариф на тепловую энергию за Гкал.

Строка высчитывается: 0,18 Гкал/куб.м х 1779,69 руб./Гкал = 320,34 рублей.

От чего зависит подогрев?

Утвержденные нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды применяются в зависимости от:

- климатической зоны, в которой расположены многоквартирные или частные жилые дома;

- конструктивных и технических параметров дома.

- наличия/отсутствия наружной сети горячего водоснабжения

- наличия/отсутствия изоляции стояков

- наличия/отсутствия полотенцесушителей.

Все это должно подтверждаться техническим проектом на дом.

Запишите телефончик

Более подробную информацию о способе начисления платы за горячую воду при двухкомпонентном тарифе можно получить телефону сall-центра Сибирской теплосбытовой компании: 8 (3852) 599-409, 8-800-770-70-81.