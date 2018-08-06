На Алтае школьницу привязали к двери машины, изнасиловали и убили

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-06T13:45:50+03:00

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В алтайской деревне день рождения школьницы закончился жуткой смертью. Десятиклассницу из поселка Усть-Кокса Республики Алтай нашли в старой «Тойоте». Ее изнасиловали, а потом задушили. Девушка была привязана к автомобильной двери веревкой за шею.

День рождения

1 августа 17-летняя Маша Сазонова (имя изменено) отпросилась у мамы, чтобы переночевать у подружки.

- У нас хорошая семья. Дочка пообещала мне, что утром уже будет дома. Маша редко куда-то ходила, всегда помогала мне, спиртного никогда не пила, поэтому я отпустила, - вспоминает мама девочки.

Маша хотела стать парикмахером.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Один из парней - 25-летний Данил Смирнов - начал проявлять к ней симпатию. И потом на вечеринке тоже за ней ухаживал. Не исключено, что Маша отвечала ему взаимностью, потому что вечером Данил попросил ключи от машины у своего приятеля, якобы послушать музыку. Туда они пошли вместе с Машей. Причем девушка, по словам других участников вечеринки, несколько раз возвращалась в дом.Но ночевать у знакомой Маша не стала, около 10 вечера ей позвонила другая подружка и позвала на день рождения. Через несколько минут в центре поселка Маша села в машину, где ее ждала именинница и два незнакомых парня.

- Я ушел спать, - рассказывал матери погибшей хозяин автомобиля. - Утром подхожу к машине, там девушка лежит. Я постеснялся ее будить. Сначала походил вокруг машины, в окошко постучал – она никак не реагировала. Потом сел на переднее сиденье, говорю: «Девушка, вставайте!». Она молчит. Тронул ее, а она уже холодная.

Первым под подозрение попал Данил - он таинственным образом исчез с вечеринки, весь вечер крутился возле девушки. На дорогах в районе даже раздавали ориентировки с его портретом, в которой говорилось о подозрении в совершении преступления.

Парня нашли мертвым

Но спустя почти сутки и Данила нашли мертвым в собственном доме. Как рассказывали следователи родственникам, вероятнее всего, он свел счеты с жизнью. И это еще больше усилило подозрения.

- Я 11 лет его знаю, даже когда у него утёнок умер, Данил страшно переживал. А тут человека убить, он не мог! Почему-то все, кто там были на свободе, даже не под следствием, Олега во всем обвинили и сидят довольные, - говорит бывшая жена парня.

Кстати, у него была судимость. По словам его родственников, он попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде.

- Никто не верит, что он это сделал. Мы потом рассматривали его тело, у него никаких царапин не было. Если бы он насиловал и душил эту девочку, наверное, она бы сопротивлялась, и у него бы остались отметины, но их не было. Все это очень странно, - говорит тетя погибшего мужчины Ирина.

Мать погибшей школьницы тоже не согласна с тем, что расследование может кончиться со смертью парня.

- Следователи мне говорят, что парень покончил с собой, преступление закрыто. Я считаю, ответственность должны нести как минимум еще и взрослые, которые находились в доме, например, мать именинницы, которая все это время находилась там. Кто-то должен ответить за то, что на празднике было спиртное. Следователи говорят мне, что у остальных алиби, я в это не верю – у тех, кто находится на месте преступления, не может быть алиби, - говорит мама погибшей девушки.

В Следственном комитете от комментариев отказались, сославшись на невозможность обсуждать преступление против несовершеннолетней. Однако родственники погибших сообщили, что пока не готовы результаты экспертиз, по которым можно говорить о точных причинах смерти и возможной причастности молодого мужчины к убийству.