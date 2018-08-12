В Мамонтовском районе спасают осиротевших ежат

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-11T16:01:45+03:00

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Говорят, что мужчины — это случайно выжившие мальчики. У ежиков то же самое. Ежатам из села Островное Мамонтовского района досталась отчаянная мать — родила их прямо на территории детского садика.

Утром они проснулись от голода и холода. Не почуяв рядом уютное тело матери, вылезли из норы, отчаянно крутя носами в разные стороны. Слепые малыши пытались по запаху понять где она. Запищали — а вдруг мать услышит и прибежит? Но мать так и не пришла. Зато подбежали дети, стали брать их на руки, разглядывать. Подошла и местная домохозяка Людмила Бочарникова, разогнала детей, объяснив, что диких детенышей на руки брать нельзя — мать может от них отказаться. В тот момент она не подозревала, что ежиной матерью суждено ей стать самой.

Чужих детей не бывает

В Мамонтовском районе спасают осиротевших ежатФото: Кристина БОЧАРНИКОВА

Вечером ежиху нашли раздавленной на дороге, поняли — о ежатах больше заботиться некому. Малышей поделили — троих разобрали сельские дети, двоих взяла Людмила Васильевна. Хлопотное это дело оказалось — уход за колючими детьми. Первое время женщина была в растерянности, не знала, что делать с ними, но помогла городская дочь Кристина — прошерстила просторы Интернета и дала четкие инструкции маме.

Кушают ежата точно также, как человеческие младенцы — каждые три часа. И утром рано, и ночью нужно встать и накормить. А куда деваться? Пищат, просят, - рассказывает Людмила Васильевна. - Молочко даю из под коровы, хорошее, наше деревенское. Грелочку им в коробку кладу, слежу, чтобы теплая всегда была. Маленькие же, с мамой должны жить в таком возрасте.

И, поскольку родной мамы рядом нет, стали ежата привыкать к приемной. Возьмет она их на руки, малыши прижмутся, разомлеют от человеческого тепла, заснут прямо на ладонях. А когда услышат голос Людмилы Васильевны, рвутся в ее сторону, скребут ежиными коготками коробочку. Мол, «мама же идет! Мы здесь!»

«Героический поступок»

В Мамонтовском районе спасают осиротевших ежатФото: Кристина БОЧАРНИКОВА

Людмила Васильевна приросла к ним всей душой, умиляется им, словно собственным детям. Но в то же время женщина отлично понимает, что расставаться с ежатами рано или поздно придется.

Это дикие животные, не для дома. Да и боюсь я в доме их держать, они по ночам любят бродить (кстати, топают так сильно!), вдруг не увижу, наступлю? Не дай бог! Посоветуйте, куда мне обратиться, чтобы пристроить ежат? - попросила она «Комсомолку».

На просьбу откликнулся президент краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артем Кучер, пообещав приютить ежат.

Теперь их в дикую природу нельзя отпускать, погибнут. Даже если они пожили у человека совсем немного. А Людмила Васильевна совершила героический поступок, - сказал Артем.

Артем Кучер подчеркнул, что в данном случае поступок женщины был адекватным, т. к. мать ежат погибла. Однако бывает, что люди подбирают диких детенышей, якобы спасая, но на самом деле разлучая их с матерью и родной средой обитания. Часто это птенцы филинов, которых принимают за выпавших из гнезда или утята, слегка отставшие от мамы.

Нужна помощь!

Ежатам срочно нужна помощь! Их необходимо транспортировать в Барнаул, где располагается общественная организация «Ноев ковчег».

Просим неравнодушных людей, которые могут перевезти животных из Мамонтовского района в Барнаул написать нам в социальные сети: «ВК», «ОК» или «ФБ». Либо на адрес электронной почты: anna77adam@mail.ru. Телефон для связи: 8-960-956-57-27.