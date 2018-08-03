Как не уснуть на работе: Жевать, приседать, нюхать, щекотать нёбо

СЕГОДНЯ 05:00 2018-08-03T11:26:53+03:00

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Согласитесь, летом, в жару часто слипаются не только глаза, но и мозги. Иногда в душном офисе так клонит в сон, что просто капец. Что делать, если порой чувствуешь себя в дреме, как муха в паутине? В сети кочуют стаи советов из серии, как не уснуть на работе. Мы в редакции решили испытать самые популярные.

Выпить кофе и уснуть на 15 минут

Такая «реанимация» сначала показалась нам странной - выпить кофе и погрузиться в сон Штирлица на 15 - 20 минут. Помните момент из «17 мгновений весны», когда нашему разведчику хватило именно такого короткого сна. Смысл в том, что кофеин начинает действовать на организм бодряще через 15 минут. Сон тоже придает сил. То есть когда просыпаешься после кофе - чувствуешь себя как огурчик!

- Надо же, и вправду работает, - удивился Иван Олексюк, поспавший в обед на офисном диванчике. - Единственный минус - я во сне чувствовал, как бьется сердце, видимо, влияние кофеина все же началось раньше.

- И мне тоже это помогло, - оценила сон с кофе корреспондент Дарья Савенко.

Дарье Савенко бодрее себя чувствовать помогает еще и чувство голодаФото: Марина КОЧНЕВА

Говорит, ей также помогает бодрее себя чувствовать еще и чувство голода. На сытый желудок глаза сильней слипаются.

Жвачка или семечки

Жевать жвачку с ментолом или щелкать семечки - еще один из популярных советов против сонного состояния.

Корреспондент Аня Семина в послеобеденный полдень усердно жевала аж полчаса. В итоге выплюнула и пожала плечами: «Что-то не бодрит!».

Анна Семина в послеобеденный полдень усердно жевала аж полчасаФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Семечки мы приносить на работу не стали. Мне лично вспомнился рассказ матушки Галины, вдовы легендарного барнаульского протоиерея Михаила Капранова. Тот в свое время сидел в лагерях за свободомыслие. На свиданиях их садили по разные стороны большого стола. Разводящая, майор Маша, сидела, слушала, грызла семечки. «Потом шкурки на губах начинали повисать - Маша засыпала, - вспоминала матушка Галина. - В этот момент мы успевали подойти, прикоснуться друг к другу. А Димка подсовывал отцу тайком пронесенный шоколад».

Шансон не сбил сон

Чтобы не хотелось спать, многие советуют, например, слушать музыку. Причем - раздражающую. Якобы взбодрит.

- Ерунда, - усмехнулся корреспондент Ваня Олексюк. - Я под «Раммштайн» спал как убитый.

Тем не менее веб-редактор Татьяна Застрожных в удручающую сонную минуту включила раздражающий ее шансон. Через пять минут она сдернула наушники, чуть не уснув в «Кабриолете» Успенской.

Татьяна Застрожных чуть не уснула в «Кабриолете» УспенскойФото: Анна СЕМИНА

В следующий раз, когда глаза стали слипаться, Таня попробовала пожевать имбирь (тоже советуют!) - без толку.

- Дома мне помогают проснуться холодная вода и собака - колли, резвящаяся, как ураган, - заметила Таня. - Но на работе водой не умыться - смоешь косметику.

Нюхаем пузырек

Резкий запах, как дурной, так и приятный, быстро снимет ваш сон - вещают ароматерапевты. И при этом советуют нюхать масла розмарина, эвкалипта, мяты или вареного кофе.

Алексей Кучерявых экспериментировал с розмариномФото: Марина КОЧНЕВА

Мне лично кофе помогает. Коллега Алексей Кучерявых экспериментировал с розмарином. Пузырек он опрометчиво открыл с утра на планерке, кабинет тут же пропитался то ли запахом косметического салона, то ли больницей. Не всем эта «розмариновая побудка» понравилась. Зато сонный Алексей воспрял, но ненадолго. Правда, честно пошутил: «Не знаю, что больше разбудило - пузырек или глаза редактора.

Упал, отжался

Спортивный способ не заснуть - прыгать, приседать, вставать каждые 20 минут. Именно так решала будить себя в «лип-моменты» журналист Анна Адамайтес. Когда она, эффектно присев на каблуках раз 20, снова бодро села за стол, мужчины, наблюдающие за зарядкой, мгновенно приободрились - никаких, мол, других будильников уже и не надо.

Самой Анне зарядки хватило на полчаса. После этого она решила попробовать еще один способ, окрещенный в редакции «эротическим».

Анне Адамайтес зарядки хватило на полчасаФото: Марина КОЧНЕВА

Посасывание ручки или карандаша

Вот этот совет дословно: «посасывание чего угодно, к примеру ручки или карандаша, заставит тело думать, что сейчас будет прием пищи, оно готовится к этому, вырабатывая инсулин, а это вас немного взбодрит».

- Категорически не согласна, - объявила Аня после эксперимента. - Сначала я посасывала карандаш, но это как-то негигиенично, перешла на чайную ложечку, и это меня вообще усыпило, как дитя.

Массаж точек, щекотка нёба, адреналин

Марине Кочневой помогает не "срубиться" быстрый точечный массажФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Мне лично помогали не «срубиться» в этой испыталке сразу несколько способов. Один из популярных - быстрый точечный массаж: сначала макушки, потом задней части шеи, между большим и указательным пальцами, мочек ушей, под коленями. Доктора говорят, это улучшает микроциркуляцию крови. Питье кофе и воды тоже ненадолго помогало и даже щекотка нёба языком - да, есть и такой совет!

Ну и главное, с чем согласились практически все коллеги, - реально бодрит стресс, адреналин. Ситуации, когда работа захватывает, как вихрь, не дает мозгам плавиться. Так что захватывающих вам рабочих моментов и хорошего сна по ночам!