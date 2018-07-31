Оперившиеся птенцы черных аистов с Алтая улетят в Пакистан и Индию

31 Июль 11:53 2018-07-31T17:41:34+03:00

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Оперившиеся птенцы черных аистов, которых недавно обнаружили под Барнаулом, улетят в Азию – Пакистан, Индию или другие страны. Их гнезда обнаружили алтайские орнитологи. Черные аисты редкое явление для нашего края. Гордые птицы, как отшельники, держатся вдали от людей, строят гнезда на высоких деревьях и возвращаются в них год за годом. Всего в крае насчитывается около десяти гнезд черных аистов. Многие из них, постепенно разрушаясь, пустуют не первый год.

Из гнезда птенцы упорхнут, скорее всего, в конце августа – первой половине сентября. К сожалению, на это время выпадает начало охотничьего сезона, так что аистам еще предстоит миновать «вражеские» кордоны.

- Птенцы уже полностью избавились от детского пуха, периодически пытаются тренировать крылья, но на гнезде им тесновато, скоро будут перемещаться на соседние сучья, откуда и отправятся во взрослую жизнь. Надеюсь, что успею застать этот момент, - рассказала орнитолог Алексей Эбель.

Гордые отшельники

В основательности этим птицам не откажешь - вес гнезда может достигать нескольких сотен килограммов. В окрестностях Барнаула подходящих мест для гнездования осталось немного – даже зачастившие грибники могут спугнуть краснокнижных птиц, не говоря уже о вырубке лесов.

- Вероятно, численность черных аистов реально снизилась за несколько прошлых лет. А вот почему - с этим еще только предстоит разобраться, - говорит орнитолог.

Алтайские специалисты пытаются отслеживать перемещение птиц, чтобы понять, где им больше всего угрожает опасность. Они вешают птенцам два кольца на ноги птиц – одно металлическое, другое цветное и пластиковое. Они позволяют получать информацию о передвижениях пернатых. Промаркировать получается далеко не всех – птица очень осторожна и слышит человека задолго до его приближения. Поэтому поведение, по крайней мере, сибирской «группировки», мало изучено.

- Если лебеди проводят все время вместе, то многие крупные птицы после гнездования выходят из пары и по одиночке улетают на зимовку, а потом снова воссоединяется. Сказать, что также поступают и аисты, мы пока не можем – мало информации, нужно за ними наблюдать, - говорит Алексей Эбель.

Кстати

Еще одна диковинная птица, которая попалась на глаза алтайским орнитологам, - кудрявый пеликан. Живет она в Немецком, Бурлинском районах на территории пеликаньего заказника.