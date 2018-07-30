Пропавшего из "Адриатики" ребенка искали у озера и на дачах

30 Июль 04:00 2018-07-31T18:22:01+03:00

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В Барнауле сотрудники «Адриатики» не досмотрели за шестилетним Захаром, и он сам прошел шесть километров по Павловскому тракту до бабушки. Сейчас ребенку и его родителям требуется психологическая помощь. Тем временем, руководство велнес-клуба утверждает, что ничего подобного у них не происходило, а следователи назначили проверку.

Злополучный концерт

Шестилетний Захар на протяжении двух недель посещал лагерь при комплексе бассейнов «Адриатика», расположенных на улице Попова. За то, чтобы ребенок мог отдохнуть с пользой для здоровья, родители за две недели заплатили 8,5 тысяч рублей. Все было хорошо до последнего дня пребывания в лагере.

– Мой ребенок на протяжении двух недель находился в лагере с восьми утра до шести часов вечера. Его, как правило, забирали либо я, либо супруг, – рассказывает его мама Дарья. – В пятницу, 13 июля, был последний день пребывания Захара в лагере. Как оказалось, в этот день там проходил отчетный концерт, о котором меня вожатые не предупредили. Не сказали они и о том, что ребенка необходимо было забрать в этот день пораньше.

Узнала об этом Дарья, когда приехала за сыном и не нашла его.

– Концерт закончился в четыре часа дня, а я приехала в лагерь в половине шестого вечера. Подойдя к вожатому на ресепшене, я спросила, можно ли мне забрать своего ребенка. Он очень удивился и поинтересовался, точно ли мы его не забирали, – вспоминает собеседница. – Затем все начали суетиться и искать моего ребенка на озере, которое расположено неподалеку, а также на соседних дачах. Я побежала к его кабинке, но кроме сандаликов, никаких вещей сына там не оказалось. У меня началась настоящая паника.

Спустя час Дарья с супругом и вторым сыном, двухлетним Федором на руках, вызвали полицию. Стражи порядка взяли показания, приметы Захара, и объявили план-перехват по Барнаулу. Позже приехала следственная группа, и девушка написала заявление на сотрудников «Ардиатики».

Во время поисков ребенка, семья попросили показать им видео с камер наблюдения, однако руководство отказалось, сославшись, что техника нет и посмотреть видео никак не получится.

– Спустя два часа после пропажи Захара мне позвонили строители, которые работают у моих родителей на участке на Солнечной поляне. Они сказали, что мой сын наперевес с огромной сумкой вещей сам пришел домой. От «Адриатики» он шел шесть километров до дома по Павловскому тракту, – рассказывет собеседница.

Уже после того, как Захар оказался дома, Дарье показали видео с камер, которое девушку привело в недоумение.

– После концерта все дети вышли с родителями, оделись и уехали. Мой сын собрал свои вещи, вышел и как брошенный котенок стоял около «Адриатики». Никто – ни вожатые, ни другие родители не обратили внимания на маленького ребенка, который стоял один и плакал, – сетует Дарья. – Поражает, что даже никто из прохожих, которые видели бредущего вдоль дороги ребенка, не поинтересовался, куда он направляется. Я считаю, что это настоящее бездушие.

Последствия для всей семьи

Вечером из-за пережитого стресса плохо себя почувствовала мама Дарьи и ей потребовалась помощь врачей.

– После того, как мы удостоверились, что с ней все впорядке, собрали вещи и семьей уехали в Горный Алтай, чтобы немного прийти в себя. После происшествия никто из «Адриатики» не позвонил и не извинился перед нами. Единственное, что после того, как мы узнали, где Захар, нам предложили компенсацию. Мы, естественно, отказались, а после нам и вовсе намекнули, что мы неправильно воспитываем ребенка, раз он ушел домой сам, – рассказала Дарья.

После этого происшествия девушка вместе с сыном отправились к детскому психологу. В заключении специалиста, которое находится в распоряжении «Комсомолки», сказано, что «при вопросах, касающихся ситуации, произошедшей в велнес-клубе «Адриатика», связанной с самостоятельным уходом ребенка из детского лагеря, фон настроения у ребенка снижается, проявляется беспокойство, тревога, негативные эмоции».

Психолог заключила, что родителям и Захару необходимо пройти минимум 10 сеансов реабилитационного лечения у специалиста, иначе состояние у ребенка может ухудшиться и повлиять на его психологическое развитие.

А был ли мальчик?

Между тем, в самой «Адриатике» об этом происшествии будто не знают.

– По этому факту – ухода ребенка из клуба, ситуация не подтвердилась. Да, дети у нас могут сами приезжать в «Адриатику» и уезжать, но только по согласованию с родителями. Такой ситуации, чтобы ребенок просто взял и ушел без разрешения инструктора и родителей, у нас не было, – сказали в «Адриатике».

Также собеседница отметила, что никакого заявления на «Адриатику» написано не было, и никого не приглашали для разбирательств, но, вместе с тем подтвердила, что полиция действительно приезжала по факту вызова родителями одного из детей.

Проверка

Тем временем, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева подтвердила, что происшествие зарегистрировано в ведомстве.

– Материалы проверки переданы нам из отдела внутренних дел. Мы их зарегистрировали для проведения доследственной проверки. В ходе нее будут устанавливаться обстоятельства происшествия, и по результатам принято процессуальное решение, – пояснила Людмила Федоровна.