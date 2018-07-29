Как избавиться от колорадского жука: зола, мыло, витамины

29 Июль 06:30 2018-07-30T10:28:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Для главного врага картофеля - наглого колорадского жука - наступила райская погода.

- Тепло и влажно, в это время полосатый вредитель активно размножается, - рассказывает Владимир Марков, председатель союза садоводов России в Алтайском крае.

Собирать вручную

Сам Марков избавляется от личинок колорадского жука проверенным дедовским способом.

- Я нахожу время проходить по картофельным рядам. Каждый куст надо наклонять, чтобы увидеть обратную сторону листов, где есть яйцекладка. Как правило, это верхние листы. И находя там «оранжевые микроскопические бочонки», я либо кусочек отрываю, либо весь лист.

На верхних самых лучших листках картошки, обращенных к солнцу, по словам Маркова сейчас можно увидеть жуков, которые спариваются друг с другом.

- Их брачный процесс я тоже прерываю, отправляя в бутылку, - шутит главный садовод Алтая.

Марков не пользуется никакими химическими препаратами.

- Если опрыскивать ими, то попадаешь на верхнюю сторону листа, а кладки именно на внутренней стороне, поэтому способ малоэффективный, - считает опытный агроном.

Картофельные листы можно посыпать древесной золойФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Обрабатывать клубни

Многие садоводы обрабатывают клубни перед посадкой, этот способ стал популярным.

- Я уже три года обрабатываю клубни специальными препаратами против вредителей и, тьфу, тьфу, тьфу, проблемы с колорадским жуком нет, - говорит опытный садовод Людмила Захарченко.

- Да, колорадский жук на эти кусты потом не откладывает яйца. Как говорят, они пахнут для жуков очень плохо, но некоторые ученые сегодня спорят, доказывая, что таким способом обработки корнеплодов все-таки наносится вред будущему урожаю. Я тоже так считаю, - заметил Владимир Марков.

Сделать настой из «колорадов»

Еще одно народное средство против колорадского жука: раздавить собранных вредителей замочить и опрыскать потом этим раствором листья. Говорят, это полосатиков пугает – мол, наших бьют.

- Если верите, делайте,- улыбается Марков. - Народных баек много…

Витаминные бомбы

Некоторые садоводы считают, что колорадский жук не нападет на сильное растение, напитанное витаминами.

- Я заметила, как стала применять витаминные бомбы для растений: и болезни, и жуки перестали нападать, - поделилась садовод Ирана Павленина. - К примеру, три раза за сезон опрыскиваю растения раствором циркона и вижу хороший результат.

Зола и хозяйственное мыло

Еще двумя народными средствами поделился садовод Александр Волков:

- Я пытался брать средство от «колорадо», но мне лично оно не помогло. Сейчас я собираю вручную жуков, а также посыпаю картофельные листы древесной золой и еще делаю настой хозяйственного мыла с золой. На ведро воды мыло натираю на терке и высыпаю два литра золы.

Кстати

- Сейчас, во влажную погоду картошку важно окучить, - советует Владимир Марков. - До этого на Алтае была жара, все растрескалась, теперь нужно разрыхлить землю. Это благоприятно скажется на урожае.