Януш Вишневский: «Главную информацию о чувствах я узнаю от женщин»

25 Июль 11:40 2018-07-27T07:37:21+03:00

Автор легендарного бестселлера "Одиночество в сети" рассказал в Барнауле о химии любви

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- Вишневский – это автор моей молодости, - говорила незнакомая девушка за моей спиной. – Половину его книг прочитала, когда была еще подростком.

В краевой библиотеке имени Шишкова во время встречи со знаменитым польским писателем Янушем Леоном Вишневским (в рамках Шукшинских дней - прим. ред.) яблоку негде было упасть, многим пришлось стоять, автограф-сессия затянулась. Но, думаю, все благодарные читатели и слушатели, как и я, выходили на улицу полные любви к жизни и любви к Вишневскому. Его талант, ум и обаяние сражали наповал.

Вот только некоторые ответы автора (Вишневский предпочитает это слово слову «писатель») на нескончаемые вопросы о жизни, литературе, любви, женщине, политике, России, Шукшине…

- Русский язык – трудный язык с ужасными ударениями, - признался писатель, который, кроме родного польского, прекрасно владеет русским, английским и немецким, – «пИсать» и «писАть» - совершенно разные слова.

- Однажды в петербургском Доме книги читательница подарила книгу Людмилы Улицкой, которая мне очень нравится, расставив в ней карандашом все ударения. Любовь имеет разные доказы (доказательства, подтверждения – прим. ред.)

- Дом книги на Невском – самый красивый в мире книжный магазин.

- В Питере ты чувствуешь себя, как герой «Преступления и наказания».

- Ваша страна – страна поэтов. Мне поэзия помогает настроиться на нужную для написания прозы меланхолическую волну. Из русских поэтов это, прежде всего, Сергей Есенин. Читаю, пишу, пью вино и снова пишу. Когда жил в «Англетере», попросил показать его последнюю комнату. Оказалось, ее уже нет, очень жаль.

- Очень скучно в Петербурге и Москве: это – не Россия. Я был в Хабаровске, Мурманске, Архангельске – вот это Россия. Поэтому сразу согласился приехать на Алтай.

- Я - поляк, который работает в Германии, а зарплату получает в Голландии. Я больше люблю писать компьютерные программы, чем книги. Написал 20 книг. «Одиночество в Сети» издано в 18 странах мира. Меня долго уговаривали написать продолжение – и вот в мае 2019 года книга будет издана в Польше. В ней сыну главной героини уже 20 лет, он занимается компьютерами. Кое-что написал в Central Hotel Barnaul. Есть огромный страх: все будут говорить, что первая книга была лучше…

- Польский фильм-экранизация «Одиночества…» - плохой, но музыка там хорошая. Не смотрите, просто слушайте музыку. В петербургском театре «Балтийский дом» спектакль по книге идёт с 2008 года. Я посмотрел – и понёс свои потрясённые чувства. Езжайте, посмотрите!

- О том, что я знаю душу женщины, я узнал из газеты.

- Свою главную информацию о чувствах я узнаю от женщин.

- Самое главное в отношениях с женщиной – это тайна.

- 90% счастливых отношений – разговор. Мои мама и папа говорили друг с другом каждый вечер.

- В детстве я не хотел учиться, а хотел играть в мяч. Тогда папа мне сказал: «Януш, если ты не будешь учиться, то будешь политиком».

- В Польше 37% молодых людей 18-20-ти лет за год не прочли ни одной книги. С этим пытаются бороться. Например, в Фейсбуке есть профиль «Не читаешь книги – не иду с тобой в кровать».

- Я счастлив, что могу читать «Войну и мир», всю русскую классику в оригинале.

- Польская улица думает о России не так, как телевизор.

- Красота первой любви в том, что мы верим: она никогда не может кончиться. Но сейчас для меня самой главной кажется последняя любовь.

- Шукшина, честно говоря, пока не читал, только смотрел фильмы. Но надеюсь получить в подарок от директора библиотеки самую лучшую книгу Шукшина. Буду читать в самолёте.

- Читаю научно-популярные книги, те, которые получили Нобелевскую премию (часто они ужасные). Не читаю книги о проблемах, о криминале.

- Не можно закончить жизнь, если вы не читали «Лолиту».

- После «Одиночества в Сети» решил завести свой e-mail, за три года получил 30 тысяч писем.

- Каким будет будущее человечества? Самое главное – любовь остается. Дураки были всегда, но что делать? Я думаю, что всё будет хорошо. Я хочу, чтобы мои дочери и их дети были счастливы. В некоторых странах право на счастье записано в Конституции.

Справка "КП"

Януш Леон Вишневский (р. 1954) – один из самых популярных польских писателей, доктор информатики, доктор химических наук, автор бестселлеров, среди которых «Одиночество в Сети», «Бикини», «На Фейсбуке с сыном», «Гранд», «Прости…», «Время желаний».

Живёт в Германии, во Франкфурте-на-Майне.