Отключение горячей воды началось в Барнауле

14 Май 07:30 2018-05-15T07:54:55+03:00

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В понедельник, 14 мая, началось традиционное весеннее отключение горячей воды в Барнауле.

В этом году сетевики не стали переносить опрессовку, хотя пару лет назад была такая практика, когда из-за неустойчивой майской погоды отключение сдвинули на пару недель. Но не в этот раз. Так что жителям домов по контуру ТЭЦ-3 придется запасаться терпением и доставать тазики и большие кастрюли.

Гидравлические испытания начинаются уже в этот понедельник и продлятся до 23 мая. В этот период тепловые сети города будут проверяться на прочность и плотность. После того, как выявят слабые места, начнется ремонт аварийных участков и устранение порывов. Параллельно будет проходить плановая замена труб. При этом в СГК заверяют, что отключение горячей воды продлится не более 3,5 недель. Согласно графику, она вновь потечет из кранов барнаульцев 6 июня.

- Мы понимаем, что проведение этих работ приносит горожанам некоторый дискомфорт, однако испытания магистральных и внутриквартальных сетей на прочность и плотность - обязательное условие подготовки инфраструктуры теплоснабжения к работе в отопительный период. Они позволяют выявить слабые места и дефекты и устранить их в ходе летней ремонтной кампании, - говорит директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс. - Сегодня есть попытки диагностировать тепловые сети иными способами, однако пока нет такого, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода, проложенного в непроходном канале или бесканально.

Где отключат?

Что касается конкретных адресов, то под отключение попали жилые дома Индустриального района в «квадрате» улиц Трактовая – Павловский тракт – Попова – Антона Петрова – Малахова – Власихинская.

Также без благ цивилизации остались поселки Урожайный, Новосиликатный и Спутник.

В Ленинском районе «холодным» в ближайшие недели будет участок в границах улиц Антона Петрова – Солнечная Поляна – Юрина – Георгия Исакова – Малахова - 2-я Северо-Западная - Советской Армии.

В Железнодорожном районе под первую волну опрессовки попали дома, расположенные в границах 2-й Северо-Западной - Северо-Западной, на улице Георгия Исакова.

Еще часть улиц будет отключена и в центре Барнаула. К примеру, ограничения коснутся жилых строений на улице Челюскинцев, Молодежная, Ядринцева, Папанинцев, Гоголя, Партизанска, Димитрова, на проспектах Строителей, Социалистическом, Ленина и Комсомольском.

В общей сложности ТЭЦ-3 обслуживает 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.

Вторая волна отключений горячей воды в Барнауле стартует 18 июня. Она продлится до 27 июня. В этот период гидравлические испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2.

Запишите телефончик

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.