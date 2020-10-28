Стала известна новая дата сдачи театра кукол «Сказка» в Барнауле

Строители обещают закрыть контракт до конца 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство нового здания для театра кукол «Сказка» на улице Пушкина в Барнауле началось в 2018 году. На тот момент никаких предпосылок к тому, что проект может превратиться в долгострой не было, но вот уже несколько раз окончательную дату сдачи переносили на более поздний срок.

Накладки были

Согласно первоначальным планам властей, ввести в эксплуатацию «храм искусства» должны были летом 2019-го, а с сентября премьерой дать старт новому театральному сезону. Но вот уже который год труппа коротает свои дни в здании бывшего кинотеатра «Родина», на который и так уже стоит очередь из желающих занять его площади. Среди них, к слову, многострадальный планетарий, который тоже вот-вот останется на улице.

В мае этого года во время ежегодного доклада о деятельности правительства региона губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, на какой стадии находится стройка «Сказки».

- В 2019 году выполнена большая часть работ по строительству театра кукол «Сказка». Работы планируется завершить в этом году, несмотря на экономические трудности, - обнадежил он.

Однако в это же время по миру и Алтайскому краю в частности, ударил коронавирус. Конечно, власти заверили, что на строительную отрасль ограничения не распространяются, но человеческий фактор отменять нельзя. Строители люди не железобетонные и тоже болеют, а это значит, что сроки могут быть сдвинуты.

Тем не менее, во вторник, 27 октября, во время онлайн-форума на сайте правительства региона министр культуры края Елена Безрукова все же успокоила – проблемы есть, но все идет по плану и, скорее всего, до конца года рабочие успеют сдать объект.

- Согласно контракту работы на данном объекте должны быть завершены до конца 2020 года. К сожалению, сегодняшняя эпидситуация повлияла на все процессы, в том числе на работу строительных организаций: многие работники, организующие и выполняющие строительную работу, уходят на больничный. Тем не менее, строители будут пытаться сдать этот объект в срок. Кроме этого, определенное время займет процедура приемки выполнения работ. Речь идет о театре для детей, поэтому важно, чтобы все нормы были строго соблюдены. Некоторое время понадобится на сам переезд и адаптацию в новом здании. Мы рассчитываем, что полноценную работу в новом здании театр кукол сможет развернуть в 1 квартале 2021 года, - прокомментировала Елена Евгеньевна.

План выполнен

По словам министра, несмотря на сложную эпидситуацию, в целом сфера культуры в Алтайском крае, хоть и имела минусы, но по итогу выходит на достойный уровень. Так реализация национального проекта «Культура» составляет 100%. Региону были выделены 102,3 млн рублей и все они были освоены в соответствии с планами.

- В течение года из-за пандемии были небольшие задержки с поставкой стройматериалов, инструментов, оборудования, но это не повлияло на выполнение всех мероприятий в срок и в полном объеме. Так, в августе завершен масштабный капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, открыты две модельные библиотеки в поселке Южный города Барнаула и в Новоалтайске, два виртуальных концертных зала в Рубцовске и Яровом, десять детских школ искусств и Алтайский музыкальные колледж оснащены новыми инструментами, завершается работа по созданию мультимедиагида для Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, - добавила Елена Безрукова.